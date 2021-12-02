Android Virüsü FluBot Geri Döndü: Bu Mesajı Açmayın!

Android virüsü FluBot yeniden döndü ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Siber güvenlik uzmanları, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı. SMS aracılığı ile bulaşan kötü amaçlı yazılıma ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Android Virüsü FluBot Nedir, Nasıl Bulaşıyor?

Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC-FI), kısa süre önce FluBot olarak isimlendirilen kötü amaçlı yazılıma karşı akıllı telefon kullanıcılarını uyardı. Uzun süre sonra geri dönen ve güvenliği tehdit eden virüs, SMS aracılığı ile yayılıyor.

Yazılım devi Google'ın attığı güvenlik adımlarının ardından zararlı yazılım üreticileri de taktik değiştirdiler. Bu kez yazılımları Play Store'daki uygulamalar içerisine eklemekten vazgeçen hackerlar, SMS yoluna başvurdu. SMS ile oltalama (phishing) taktiği kullanan bilgisayar korsanları, kullanıcılardan bazı uygulamaları indirmelerini istiyor.

Bilgisayar korsanları, kurbanlara içerisinde bir bağlantının yer aldığı SMS gönderiyor. Kullanıcılar, mesajda yer alan bağlantıya tıkladığı takdirde kötü amaçlı uygulamayı yükleme izni isteyen bir internet sitesine yönlendiriyor.

NSCS-FI, dolandırıcıların kullandığı bu yöntemin nasıl tespit edilebileceğine yönelik önemli bilgiler paylaştı. FluBot saldırılarında çok sayıda farklı metin mesajının kullanıldığı belirtildi. Bu mesajlar örneğin +, /, &, % ve @ gibi karakterler içeriyor. Bilgisayar korsanları, böylelikle telekomünikasyon operatörlerinin mesajları filtrelemesini zorlaştırıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Finlandiya'da 24 saatlik bir süre içinde bu dolandırıcılık mesajlarının yaklaşık 70 bini tespit edildi. Bu süreçte telekomünikasyon operatörleri kullanıcıları kötü amaçlı bağlantı içeren mesajlara tıklamamaları gerektiğine yönelik bilgilendirme yaptı.

FluBot Virüsü Nasıl Temizlenir?

FluBot virüsü ile karşı karşıya kalan kullanıcıların en kısa sürede akıllı telefonlarını fabrika ayarlarına sıfırlamaları önerilir. Güvenliği tehlikeye atan kötü amaçlı yazılım, Android cihaza bulaştığı takdirde şunları yapabilir:

Kişi listesine erişebilir.

Kullanıcılara spam mesajlar gönderilir.

Mesajları okuyabilir.

Kredi karti bilgilerini ve şifreleri çalabilir.

Uygulamalar yükleyebilir.

Çok tehlikeli Android virüsü FluBot, yukarıda yer alan işlemlerin yanı sıra daha pek çok kötü niyetli faaliyetleri gerçekleştirebilir. Peki, akıllı telefonlara söz konusu virüsün bulaşmaması için ne yapmak gerekiyor? Akıllı telefon kullanıcılarının bu noktada son derece dikkatli olması ve her gelen mesajdaki bağlantıya tıklamaması gerekiyor.