Ankara'da Toplu Taşımaya Kısıtlama Getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar tüm Türkiye'de etkisini göstermeye devam ederken, hükümet eylemlerin önüne geçmek amacıyla bir dizi önlem aldı. Bir süre önce size İstanbul Valiliği tarafından alınan ve Saraçhane'ye açılan yolların kapatılmasıyla ilgili karardan bahsetmiştik. Şimdi ise Ankara Valiliği, toplu taşıma kısıtlaması kararını açıkladı.

Ankara Valiliği, Toplu Taşımaya Kısıtlama Getirildiğini Açıkladı

Ankara Valiliği tarafından alınan karar kapsamında aşağıda yer alan toplu taşıma seferlerine kısıtlama getirildi:

Saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe Metro Durakları hizmet dışı bırakılacak,

Saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı hizmet dışı bırakılacak,

Saat 18.00’den itibaren ODTÜ önündeki duraklar hizmet dışı bırakılacak,

Saat 18.00’den itibaren ODTÜ'de ring seferleri durdurulacak.

Ego Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda kısıtlama için gün ve süre belirtilmezken, protestoların yoğunlaşması beklenen cuma günü ve hafta sonu boyunca devam edeceğini varsaymak mümkün.