Valilik Açıkladı: İstanbul'da Bazı Yollar Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tüm Türkiye'de devam ediyor. Olayların üçüncü gününde de protestoların devam etmesi beklenirken, İstanbul Valiliği'nden kritik bir açıklama geldi. Protestoların merkezi haline gelen Saraçhane'ye açılan bazı yollar kapatıldı. İşte o yollar!

İstanbul'da Saraçhane'ye Açılan Yollar Valilik Kararıyla Kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Cuma günü saat 14:00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00 arasında bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yolların kapatılma gerekçesi açıklanmadı. Ancak söz konusu yolların Saraçhane'ye açıldığını göz önünde bulundurursak, gerekçenin oldukça açık olduğunu söyleyebiliiriz. Kapatılan yolların listesi ise şu şekilde:​

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

İstanbul Valiliği​ oradan geçmek zorunda olan vatandaşlar için alternatif yolları da açıkladı: