Mumya Analizi Antik Mısır Mumyalama Tarihini Yeniden Yazabilir

Yeni bir mumya analizi sayesinde Antik Mısır mumyalama tarihini tamamen değiştirebiliriz. Altı ila sekiz ay süren Karbon-14 tarihlemesi ile mumyaların pahalı reçineler kullanılarak korunduğu ortaya çıktı.

Eski bir Mısır mumyasının yeni bir analizi, gelişmiş mumyalama tekniklerinin daha önce inanıldığından 1000 yıl önce kullanıldığını ve eski Mısır cenaze uygulamalarının anlaşılan tarihini yeniden yazdığını gösteriyor.

Keşif, Khuwy olarak bilinen, yüksek rütbeli bir asilzade olduğuna inanılan bir mumyanın etrafında toplanıyor. 2019'da Kahire yakınlarındaki Mısır firavunlarının ve kraliyetlerinin geniş bir antik mezarlık olan nekropolde kazıldı.

The Observer'ın bildirdiğine göre, bilim adamları şimdi Khuwy'nin daha önce düşünülenden çok daha yaşlı olduğuna ve Mısır'ın Eski Krallığına kadar uzandığına inanıyor ve bu da onu şimdiye kadar keşfedilen en eski Mısır mumyalarından biri yapıyor.

Eski Krallık, MÖ 2.700 ila 2.200 yıllarını kapsıyordu ve "Piramit İnşaatçıları Çağı" olarak biliniyordu. Khuwy, çok daha sonra geliştirildiği düşünülen ileri teknikler kullanılarak mumyalandı.

Derisi, ağacın özsuyundan yapılan pahalı reçineler kullanılarak korundu ve vücudu reçinelerle kaplandı ve yüksek kaliteli keten sargılarla bağlandı.

