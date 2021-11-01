Mumya Analizi Antik Mısır Mumyalama Tarihini Yeniden Yazabilir

Yeni bir mumya analizi sayesinde Antik Mısır mumyalama tarihini tamamen değiştirebiliriz. Altı ila sekiz ay süren Karbon-14 tarihlemesi ile mumyaların pahalı reçineler kullanılarak korunduğu ortaya çıktı.

Eski bir Mısır mumyasının yeni bir analizi, gelişmiş mumyalama tekniklerinin daha önce inanıldığından 1000 yıl önce kullanıldığını ve eski Mısır cenaze uygulamalarının anlaşılan tarihini yeniden yazdığını gösteriyor.

Keşif, Khuwy olarak bilinen, yüksek rütbeli bir asilzade olduğuna inanılan bir mumyanın etrafında toplanıyor. 2019'da Kahire yakınlarındaki Mısır firavunlarının ve kraliyetlerinin geniş bir antik mezarlık olan nekropolde kazıldı.

The Observer'ın bildirdiğine göre, bilim adamları şimdi Khuwy'nin daha önce düşünülenden çok daha yaşlı olduğuna ve Mısır'ın Eski Krallığına kadar uzandığına inanıyor ve bu da onu şimdiye kadar keşfedilen en eski Mısır mumyalarından biri yapıyor.

Eski Krallık, MÖ 2.700 ila 2.200 yıllarını kapsıyordu ve "Piramit İnşaatçıları Çağı" olarak biliniyordu. Khuwy, çok daha sonra geliştirildiği düşünülen ileri teknikler kullanılarak mumyalandı.

Derisi, ağacın özsuyundan yapılan pahalı reçineler kullanılarak korundu ve vücudu reçinelerle kaplandı ve yüksek kaliteli keten sargılarla bağlandı.

New #archaeological discovery in #Saqqara, #Egypt: An exceptionally painted tomb of a fifth Dynasty dignitary named #Khuwy pic.twitter.com/wI34aXQS3J — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 14, 2019

Antik Mısır mumyalama tarihi değişiyor

Yeni analiz, yaklaşık 4.000 yıl önce yaşayan eski Mısırlıların sofistike mezarlar yaptığını gösteriyor.

Kahire'deki Amerikan Üniversitesinde Mısır Bilimi başkanı Profesör Salima Ikram verdiği demeçte, "Bu, mumyalamanın evrimi konusundaki anlayışımızı tamamen tersine çevirecek." dedi.

"Eğer bu gerçekten bir Eski Krallık mumyasıysa, mumyalama ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek. Şimdiye kadar, Eski Krallık mumyalamanın temel kuruma ile nispeten basit olduğunu düşünüyorduk: Beyin çıkarılmaz ve yalnızca ara sıra iç organlar çıkarılır."

Ikram, Eski Krallık mumyalarında genellikle kaydedilmeyen, mumyayı korumak için kullanılan reçine miktarına şaşırdı. Ölen kişinin iç görünümünden çok dış görünümüne genellikle daha fazla önem verildiğini de sözlerine ekledi.

"Bu mumya reçineler ve tekstillerle dolu ve tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Aslında daha çok 1000 yıl sonra bulunan mumyalara benziyor" dedi.

Ikram, kullanılan reçinenin büyük olasılıkla Lübnan'dan ithal edildiğini söyledi ve bu, o zamanlar komşu imparatorluklarla ticaretin önceden düşünülenden daha kapsamlı olduğunu gösterdi.