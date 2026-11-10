AOC Yeni Monitör Tanıttı: 4K OLED Ekran, 120Hz Yenileme Hızı ve Dahası

AOC, Samsung Display'in yeni nesil QD-OLED panel teknolojisini kullanan U32U4'ü Çin'de satışa sundu. 31,5 inç büyüklüğündeki monitör, 4K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla hem profesyonel içerik üreticilerine hem de oyunculara hitap ediyor. Bu arada monitör düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

AOC U32U4'ün Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran boyutu 31,5 inç Panel QD-OLED Penta Tandem Çözünürlük 3840 x 2160 piksel Yenileme hızı 120Hz Tepki süresi 0,03 ms Kontrast oranı 1.500.000:1 HDR parlaklığı 1.000 nit tepe parlaklık Renk derinliği Gerçek 10-bit Renk kapsamı %99 DCI-P3, %100 sRGB HDR sertifikası VESA DisplayHDR True Black 400 Bağlantılar HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C USB-C güç aktarımı 96W ve 15W Ses 2 x 5W hoparlör

AOC U32U4'ün Ekranı Nasıl?

31,5 inçlik QD-OLED panel, 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor. Bu boyutta 4K çözünürlük kullanılması, özellikle fotoğraf ve video düzenleme gibi işlerde daha keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Geniş çalışma alanı sayesinde aynı anda birden fazla pencereyle çalışmak da kolaylaşıyor.

120Hz yenileme hızı, 60Hz ekranlara kıyasla daha akıcı görüntüler sunuyor. Farkı oyunlarda görmek mümkün olsa da masaüstünde gezinirken ve hızlı hareket eden görüntüleri izlerken de hissediliyor. QD-OLED teknolojisi, OLED'in yüksek kontrast avantajını kuantum nokta katmanıyla birleştiriyor. Böylece derin siyahlar ve canlı renkler elde edilebiliyor.

Penta Tandem OLED Teknolojisinin Avantajı Nedir?

U32U4'te Samsung Display'in Penta Tandem adı verilen beş katmanlı OLED teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojide elektrik yükü tek bir ışık üretim katmanına yoğunlaşmak yerine beş katmana dağıtılıyor. Bu teknoloji, panelin daha yüksek parlaklığa ulaşmasına yardımcı olurken malzemelerin üzerindeki yükü de azaltıyor. Katman sayısının artması ve yükün dağıtılması panel ömrü açısından olumlu olabilir. Bu arada HDR içeriklerde 1.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşılıyor.

AOC U32U4'ün Renk Doğruluğu Nasıl?

Monitör, 10-bit renk desteğiyle 1 milyardan fazla renk tonunu görüntüleyebiliyor. DCI-P3 renk uzayının %99'unu, sRGB renk uzayının ise tamamını kapsıyor. Her monitör fabrikadan çıkmadan önce kalibre ediliyor ve Delta E değeri 1'in altında tutuluyor. Delta E, ekranda görünen renk ile hedeflenen renk arasındaki farkı ölçüyor. 1'in altındaki değer, renk doğruluğunun oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Monitör ayrıca VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip.

AOC U32U4 Oyun Performansında Nasıl?

U32U4, profesyonel kullanıma ağırlık verse de oyun tarafında da yeterli özelliklere sahip. 120Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi, hızlı hareketlerin bulunduğu oyunlarda akıcı bir görüntü sunuyor. Adaptive-Sync desteği, ekran kartının ürettiği kare hızıyla monitörün yenileme hızını eşleştirerek görüntü yırtılma gibi olası sorunları minimum düzeye indiriyor.

AOC U32U4'ün Bağlantı Seçenekleri Neler?

Monitörde HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C ve kulaklık çıkışı bulunuyor. Bu arada dahili KVM anahtarı da mevcut. Bu, aynı klavye ve fareyi birden fazla bilgisayarla kullanmayı sağlıyor. PIP ve PBP modları sayesinde iki farklı görüntü kaynağını aynı ekranda görüntülemek mümkün. Masaüstü bilgisayarıyla dizüstü bilgisayarı arasında geçiş yapanlar için bu özellikler günlük kullanımda ciddi kolaylık sağlayabilir.

AOC U32U4'ün Fiyatı Ne Kadar?

AOC U32U4, Çin'de 6.499 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 48 bin 922 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

4K çözünürlük, geniş renk kapsamı ve Delta E değeri 1'in altındaki fabrika kalibrasyonunun içerik üreticileri için oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu özellik, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Genel olarak bu modelin hem profesyonel işler hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak için uygun olduğunu söyleyebilirim.