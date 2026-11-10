Çok Hafif Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! Bütçe Dostu Fiyatı Var

Infinix, dizüstü bilgisayar pazarındaki ürün yelpazesini XBook 14 Neo ile genişletti. Malezya'da tanıtılan yeni model, 1,2 kg ağırlığındaki hafif yapısı, Intel Core i3 ve Core i5 işlemci seçenekleri ve 55Wh bataryasıyla özellikle öğrencileri ve günlük işlerini bilgisayar üzerinden yürüten kullanıcılara hitap ediyor. Üstelik 14 inçlik ekranına rağmen oldukça ince bir gövdeye sahip.

Infinix XBook 14 Neo'nun Özellikleri Neler?

Özellik Infinix XBook 14 Neo İşlemci Intel Core i3-1315U / Core i5-1335U Ekran 14 inç IPS Çözünürlük 1920 x 1200 piksel Ekran oranı 16:10 Parlaklık 300 nit RAM 8 GB DDR4 Depolama 256 GB / 512 GB M.2 SSD Batarya 55Wh Şarj 65W USB-C PD İşletim sistemi Windows 11 25H2 Kablosuz bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kamera 720p Ses DTS destekli çift hoparlör Gövde kalınlığı 17,4 mm Ağırlık 1,2 kg

Infinix XBook 14 Neo'nun İşlemcisi Nedir?

XBook 14 Neo, Intel Core i3-1315U ve Core i5-1335U olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Her iki işlemcinin de 15W TDP değerine sahip olması, cihazın yüksek güç tüketimine ihtiyaç duymadan günlük işlere odaklandığını gösteriyor. Core i3-1315U işlemcisi, internet tarayıcısı, ofis uygulamaları, çevrim içi dersler ve temel bilgisayar işleri için yeterli bir seçenek.

Core i5-1335U ise daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için avantaj sağlayabilir. Özellikle aynı anda birden fazla uygulama çalıştırırken iki model arasında performans farkı hissedilebilir fakat XBook 14 Neo'yu bir oyun bilgisayarı olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Infinix XBook 14 Neo'nun Ekran Özellikleri Neler?

Bilgisayarda 14 inç büyüklüğünde IPS panel bulunuyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 16:10 ekran oranı, özellikle belge düzenleyen ve internet üzerinden araştırma yapan kullanıcılar için avantaj sağlıyor. 16:10 ekran oranı, klasik 16:9 panellere kıyasla dikey yönde daha fazla görüntü alanı sunuyor. Bu da uzun belgeleri okurken veya aynı anda birkaç pencereyle çalışırken kullanışlı olabilir.

Ekranın maksimum parlaklığı 300 nit seviyesinde. İç mekân kullanımı için yeterli olabilecek bu değer, doğrudan güneş ışığı altında çalışırken bazı zorluklar yaşatabilir. Ayrıca yüzde 45 NTSC renk kapsamı, profesyonel fotoğraf ve video düzenleme işleri için çok iddialı bir ekranla karşı karşıya olmadığımızı gösteriyor.

Panelin ekran-gövde oranı yüzde 91 olarak açıklanırken görüş açısı 178 dereceye kadar ulaşıyor. Menteşenin 180 derece açılabilmesi de bilgisayarın farklı çalışma ortamlarında kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Infinix XBook 14 Neo'nun RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Her iki modelde de 8 GB DDR4 RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB M.2 SSD seçenekleri sunuluyor. 8 GB RAM, temel ofis işleri, internet kullanımı ve çevrim içi eğitim için yeterli olabilir. Depolama konusunda 256 GB seçeneği zamanla yetersiz kalabilir. Özellikle büyük dosyalar ve uygulamalar kullananların 512 GB sürümü tercih etmesi daha mantıklı olacaktır.

Infinix XBook 14 Neo'nun Bataryası Kaç mAh?

Infinix XBook 14 Neo'da 55Wh batarya kapasitesi bulunuyor. Bilgisayarın tek şarjla 13 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtildi. Ekran parlaklığı, açık uygulamalar, işlemci yükü ve internet bağlantısı gibi etkenler gerçek kullanım süresini değiştirecektir. Bu arada laptop 65W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Infinix XBook 14 Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Intel Core i3, 8 GB RAM ve 256 GB SSD: 542 dolar (27 bin 221 TL)

Intel Core i5, 8 GB RAM ve 512 GB SSD: 665 dolar (33 bin 404 TL)

Infinix XBook 14 Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Infinix Hot 70 Pro 5G, Infinix Hot 60i ve Infinix Smart 10 dahil olmak üzere Infinix'in pek çok telefonu satılıyor ancak dizüstü bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda XBook 14 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Infinix XBook 14 Neo'nun özellikle sürekli yanında bilgisayar taşıyan öğrenciler ve ofis çalışanları için mantıklı bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. 1,2 kg ağırlığı, 180 derece açılabilen ekranı ve 55Wh bataryası günlük kullanımda gerçekten işe yarayan özellikler. 8 GB RAM ise özellikle uzun süre bilgisayar kullanmayı düşünenler için bu kapasite ilerleyen yıllarda yetersiz kalabilir.