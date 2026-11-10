GTA 7 İçin 13 Yıl Beklememiz Gerekmeyebilir! Take Two CEO'su Açıkladı

Grand Theft Auto 6'nın çıkışına yaklaşık bir hafta kaldı. GTA 5'in üzerinden geçen 13 yılın ardından oyuncular nihayet yeni bir ana GTA oyununa kavuşmaya hazırlanıyor. Serinin hayranları için bu bekleyiş oldukça uzun sürdü. Şimdi ise gözler GTA 7'ye çevrilmiş durumda. Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in açıklamalarına göre Rockstar Games, gelecekteki oyunlarını geliştirmek için 13 yıl beklemek zorunda kalmayabilir.

GTA 7'nin Geliştirme Süresi Daha Kısa Olabilir mi?

Insider Gaming'de yer alan habere göre GTA 6 için oluşturulan altyapı, sonraki oyunların daha hızlı geliştirilmesine yardımcı olabilecek. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, önümüzdeki 10 yıl içinde GTA dahil olmak üzere şirketin önemli oyun serilerinde içerik üretim yapısının ve hızının ciddi ölçüde değişeceğini belirtti.

Zelnick, bu değişimin arkasında daha kaliteli yapımlar sunma, oyunculara farklı platformlarda ulaşma ve oyunların çıkışından sonra da oyuncularla etkileşimi sürdürme hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Zelnick'in GTA serisini özellikle anması oldukça önemli çünkü Take-Two'nun bünyesinde farklı oyun serileri bulunuyor ve CEO'nun açıklamasında doğrudan GTA'nın adını kullanması, bu değişimin Rockstar'ın gelecekteki projelerini de kapsadığını gösteriyor.

Tabii bu açıklama GTA 7'nin çok kısa sürede piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Zelnick, geliştirme sürelerinin nasıl değişeceğine ilişkin herhangi bir takvim paylaşmadı. Yine de GTA 5 ile GTA 6 arasında yaşanan 13 yıllık bekleyişin tekrarlanmayacak.

Rockstar, GTA 6'nın Altyapısını Gelecekteki Oyunlarda Kullanacak

Rockstar'ın üst düzey geliştiricileri Phil Hooker ve Aaron Garbut da gelecekteki projelerin geliştirme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rockstar'ın teknoloji tarafındaki yöneticilerinden Phil Hooker, GTA 6 geliştirilirken oluşturulan oyun motorunun, araçların ve teknik altyapının sonraki projelerde kullanılabileceğini belirtti. Böylece ekip, her yeni oyunda aynı sistemleri baştan oluşturmak zorunda kalmayacak.

Sanat yönetmeni Aaron Garbut da GTA 6 için baştan geliştirilen pek çok sistemin artık tamamlandığını ifade etti. Gelecekteki projelerde bu sistemlerin üzerine yeni özellikler eklenebilecek olması, geliştirme sürecini hızlandırabilir. Rockstar'ın GTA 6 sonrasında elde edeceği en büyük avantajlardan biri bu olacak çünkü GTA 6 gibi büyük bir oyunun geliştirilmesi sırasında oluşturulan teknolojik altyapının sonraki projelerde değerlendirilmesi, stüdyonun yıllarını alan bazı çalışmaların tekrarlanmasını önleyebilir.

Elbette GTA 7'nin de GTA 6 kadar büyük bir dünya ve kapsam sunması istenirse geliştirme süreci yine uzun olacaktır. Hazır bir oyun motoruna ve teknik altyapıya sahip olmak, bütün geliştirme aşamalarının bir anda kısalacağı anlamına gelmiyor.

GTA 7 Ne Zaman Çıkacak?

Şu an GTA 7 için açıklanmış bir çıkış tarihi bulunmuyor. Rockstar Games, GTA 6 sonrasında hangi projeye öncelik vereceğini de duyurmuş değil. Yine de hem Rockstar yöneticilerinin açıklamaları hem de Strauss Zelnick'in değerlendirmeleri, stüdyonun daha hızlı oyun geliştirmek istediğini gösteriyor. GTA 6 için hazırlanan altyapı beklendiği gibi işe yararsa GTA 7'nin geliştirme sürecinde ciddi bir zaman avantajı elde edilebilir.

Editörün Yorumu

Rockstar, GTA 6'yı geliştirirken çok büyük bir teknolojik altyapı oluşturdu ve sonraki oyunlarda bu birikimden yararlanabilecek. Tabii GTA 7'nin de aynı ölçekte bir yapım olması durumunda geliştirme süreci yine uzun sürebilir. Yine de her yeni oyunda temel sistemleri sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamaları, bekleme süresini ciddi ölçüde azaltabilir.

Açıkçası ben GTA 7'nin birkaç yıl daha erken gelmesinden ziyade Rockstar'ın kaliteyi koruyarak daha düzenli oyun çıkarabilmesini isterim çünkü 13 yıl beklemek, ne kadar iyi bir oyunla karşılaşacağımızdan bağımsız olarak oldukça uzun bir süre.