SIM Kart Destekli Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! Unisoc İşlemcisi Var

Akıllı telefonların ekranları büyümeye devam ederken tablet tarafında daha kompakt modellere de rastlıyoruz. BNCF, 6,95 inç ekran büyüklüğüne sahip BPad X7'yi tanıttı. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda sekiz çekirdeğe sahip Unisoc işlemcisi bulunuyor. Bu arada tablette 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.

BNCF BPad X7'nin Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 6,95 inç IPS Çözünürlük 1.280 x 720 piksel Yenileme hızı 90Hz Tepe parlaklık 450 nit İşlemci Unisoc T7250 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 4.000 mAh Şarj 18W İşletim sistemi Android 16 Bağlantı 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Kalınlık 8,4 mm Ağırlık 240 gram

BNCF BPad X7'nin Ekranı Nasıl?

BPad X7, 6,95 inç büyüklüğünde IPS ekran kullanıyor. 1.280 x 720 piksel çözünürlük sunan panelin yenileme hızı 90Hz. Standart 60Hz ekranlara kıyasla menülerde gezinirken ve internet sayfalarını kaydırırken daha akıcı bir görüntü elde edilebiliyor. 720p, günümüzde özellikle tablet kategorisinde düşük kalan bir değer. 450 nit tepe parlaklık da kapalı alanlarda yeterli olabilir ama açık havada güneş ışığı altında ekranı görmek zorlaşabilir.

BNCF BPad X7'nin İşlemcisi Ne Kadar Güçlü?

Cihazda Unisoc T7250 işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli yonga setinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. İşlemci, internette gezinmek, video izlemek, mesajlaşmak ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak gibi günlük işlemlerde yeterli olabilir. PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar düşük grafik ayarlarında oynanabilir. Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere yapımlarda ise yüksek performans beklememek gerekiyor.

BNCF BPad X7'nin Kameraları Nasıl?

BPad X7'nin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu kameralarla profesyonel fotoğraflar çekmek gibi bir beklentiye girmemek gerekiyor. Arka kamera belge tarama, karekod okuma ve temel fotoğraf ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ön kamera ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekmek için kullanılabilir.

BNCF BPad X7'nin Bataryası Kaç mAh?

Cihazda 4.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 6,95 inç ekranlı bir tablet için bu kapasite çok yüksek değil. Özellikle mobil veri üzerinden video izleyen veya ekranı uzun süre açık tutan kullanıcıların gün içinde şarj ihtiyacı yaşaması mümkün. Tablet ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

BNCF BPad X7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen BNCF BPad X7 için 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Ucuz Android tablet BNCF BPad X7'de yer alan SIM kart desteğinin oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum SIM kart desteği, telefona gerek kalmadan doğrudan tablet üzerinden arama yapılabilmesini sağlıyor. 90Hz yenileme hızının ise 60Hz yenileme hızına sahip cihazlara kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu söyleyebilirim.