Apple'ın İlk Bilgisayarı Olan Apple-1 Açık Artırmaya Çıkacak

Apple tarafından yalnızca iki yüz adet üretilen ve şirketin ilk bilgisayarı olan Apple-1, oldukça yakın bir zamanda açık artırma ile satışa sunulacak. Eski teknoloji koleksiyonerleri için 'kutsal kase' olarak kabul edilen modelin, birkaç yüz bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Apple-1 Açık Artırmaya Çıkmaya Hazırlanıyor!

Salı günü Güney Kaliforniya merkezli bir müzayede evinde gerçekleşecek olan açık artırma, Apple'ın ilk bilgisayarı olan Apple-1'e ev sahipliği yapacak. Başlangıç teklifinin 200.000 dolar olarak belirlendiği etkinlikte, bilgisayarın 400.000 dolar ila 600.000 dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Yine de başka bir Apple-1 modelinin 2014 yılında 905.000 dolardan alıcı bulduğunu göz önüne alırsak, fiyat skalası daha yukarıya oynayabilir.

Apple-1 şirketin ilk bilgisayarı olarak yaklaşık iki yüz adet üretildi ve açık artırmaya sunulacak model hala var olan altmış modelden birisi olarak tanımlandı. Ayrıca cihazın hala çalışmaya devam ettiğini göz önüne alırsak, bu da çalışmaya devam eden yirmi modelden birisi olduğu anlamına geliyor.

Aynı doğrultuda hem şirketin ilk modeli olması hem de hala çalışması, onu oldukça değerli hale getiriyor. Bu arada modelin temel kılavuz ve kullanım kılavuzu haricinde tamamen orijinal aksesuarlardan oluştuğunu söylemekte de fayda var. Ayrıca açık artırmada Panasonic video monitörü de alıcıya verilecek.

Apple-1 Teknik Özellikleri Neler?

İşlemci: MOS 6502 1 MHz

MOS 6502 1 MHz Bellek: 4 KB / 8 KB / 48 KB RAM

4 KB / 8 KB / 48 KB RAM Depolama: 456 KB

456 KB Çıkış Fiyatı: 666,66 Dolar

Başlangıçta Apple Computer olarak piyasaya sürülen ve daha sonrasında Apple I ya da Apple-1 isimleri ile anılan Apple Computer I, 1976 yılında satışa sunulan bir masaüstü bilgisayar modelidir. Steve Wozniak tarafından tasarlanan modelin satılmasına yönelik fikir ise arkadaşı ve kurucu ortağı Steve Jobs tarafından ortaya atıldı.

Jobs bu projenin finansmanı için tek motorlu ulaşım aracı olan Volkwagen Microbus'ı birkaç yüz dolara sattı. Wozniak ise HP-65 model hesap makinesini 500 dolara satarak katkıda bulundu. Modelin ilk prototipi Temmuz 1976 tarihinde Kaliforniya'daki Homebrew Computer Club'da gösterildi.