Apple 18 Ekim Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Apple kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 18 Ekim 2021 tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Çevrim içi ortamda düzenlenecek olan etkinlik, şirketin yeni ürünlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki Apple, 18 Ekim etkinliğinde hangi ürünleri tanıtacak?

Apple 18 Ekim Etkinliği Tanıtılacak Ürünler Neler?

MacBook Pro 14 inç

MacBook Pro 16 inç

Mac Mini (2021)

M1X Yonga Seti

AirPods 3

18 Ekim 2021 tarihinde saat 20:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak olan etkinlikte açılışın M1X Yonga Seti ile yapılmasını bekliyoruz. Bunun ardından bu yonga setini kullanacak olan MacBook Pro 14 inç, MacBook Pro 16 inç ve Mac Mini (2021) modelleri tanıtılacak gibi gözüküyor. Bu etkinlikte MacBook Air modelinin gelip gelmeyeceğine yönelik net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca AirPods 3 hakkında da bazı duyurular yapılması bekleniyor.

Apple 18 Ekim Etkinliği Ne Zaman Başlayacak?

Şirketin yeni etkinliği, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 20:00 (TSİ) itibarıyla çevrim içi platformlardan takip edilebilecek. Etkinliği anlık olarak takip etmenin en pratik yolu Apple'ın resmi YouTube hesabı olarak öne çıkıyor. Böylece bir şeyler kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz.

M1X Yonga Seti Nasıl Olacak?

M1X'in birisi gündelik kullanıcılara, birisi de profesyonellere odaklanan iki farklı varyanta sahip olması bekleniyor:

Buna göre her iki varyantta da 10 çekirdekli CPU yer alacak ancak varyantların bir tanesi 16 çekirdekli, diğeri ise 32 çekirdekli GPU ile kutudan çıkacak. Fark etmiş olabileceğiniz üzere ikincisi, profesyonellerin dikkatini çekecek türden. Ufak bir kıyaslama olması adına M1, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU ile geliyor.

Ayrıca yeni modellerin bellek ve depolama konfigürasyonlarında da artış olması bekleniyor. Bu sayede güçlenen işlemciyi daha çok depolama ve daha çok bellek ile destekleme şansınız bulunacak. Yine bu detay da profesyonel kullanıcılar için iyi bir haber olarak tanımlanabilir.

MacBook Pro (2021) Nasıl Olacak?

​Daha önceki sızıntılar eşliğinde bu sene tanıtılacak olan MacBook Pro modellerinin 14 inç ve 16 inç olarak iki farklı varyanta sahip olması bekleniyor. Ekrandaki çerçevelerin asgari düzeye indirileceği söylenirken, bu doğrultuda ekran altındaki logonun da kullanımdan kaldırılması bekleniyor. Ayrıca iPad Pro 12.9 inç (2021) modelinde yer verilen mini LED teknolojisinin, MacBook Pro modellerinde de yer alması bekleniyor.

Ayrıca raporlar yalnızca ekran ile kısıtlı kalmıyor: Bu kapsamda her iki modelin de temel varyantının M1X, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile geleceği belirtiliyor. Tabii ki isteğe bağlı olarak daha yüksek konfigürasyonlar da yapabileceksiniz. Sızıntıların kaynağındaki kişiye göre bu sene tanıtılacak olan her iki modelde de Touch Bar bulunmayacak.

Bağlantı noktalarına geçtiğimizde HDMI, SD Card ve MagSafe konnektörlerinden bahsediliyor. Bu bakımdan profesyoneller için daha iyi koşullar ortaya çıkmış olacak. MagSafe konnektörünün nasıl kullanılabileceği ise hayal gücünüze bağlı olarak çok işlevsel noktalara varabilir.

Mac Mini (2021) Nasıl Olacak?

Yine mevcut sızıntılardan yola çıktığımızda Mac Mini (2021) modelinin daha güçlü ve daha uyumlu bir yapıya sahip olacağını görüyoruz. Yeni modelin daha güçlü bir işlemci olan M1X ile kutudan çıkması, yenilenmiş bir tasarıma ve artan sayıda bağlantı yuvasına ev sahipliği yapması bekleniyor.