Stüdyoya Gerek Yok: iPhone'lar ile Profesyonel Müzik Videoları Çekmek Mümkün!

Akıllı telefon teknolojileri gelişmeye, hayatımızı kolaylaştırmaya ve bir zamanlar imkansız görünen şeyleri bizim için erişlebilir kılmaya devam ediyor. Örneğin bir zamanlar on binlerce lira değerindeki ekipman gerektiren pek çok şey günümüzde bir iPhone ile yapılabiliyor.

Apple Türkiye'nin geçtiğimiz yıl HipHop kültürüne destek olmak amacıyla başlattığı "Anlatacak Hikayem Var" projesi ise bunun en büyük kanıtı olarak karşımuza çıkıyor. Büyüyerek devam eden proje kapsamında, beş genç HipHop şarkıcısının iPhone ile çekilen yeni müzik videoları yayınlandı. İşte ayrıntılar....

Genç HipHop Şarkıcıları Hikayelerini iPhone ile Anlatmaya Devam Ediyor

Apple'ın Türkiye'de yükselen HipHop kültürüne destek olmak amacıyla başlattığı "Anlatacak Hikayem Var" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak proje kapsamında beş genç HipHop şarkıcısının iPhone ile çekilen yeni müzik videoları, Kanyon’da düzenlenen ve Apple Premium Partner Troy'un katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.

Türkiye’nin deneyimli müzik insanı Yalçın Birol'un keşfedilmek istenen müzisyenlere fırsat verdiği Önce Sen Dinle" platformuyla birlikte geliştirilen bu projede, şarkılar geçen yıl olduğu gibi İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Miam İleri Müzik Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla Uzamsal Ses teknolojisi kullanılarak kaydedildi.

Müzik videolarında şarkıcılar, modern ve yenilikçi tasarımlarıyla tanınan Türkiye’nin başarılı genç markası Les Benjamin tasarımı kıyafetleri giydi. Apple Music'in Göz At bölümü ve Hip-Hop kategori sayfası, bu hafta beş yeni sanatçının şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor.

Bu projede, genç yetenekleri keşfetme platformu "Önce Sen Dinle" aracılığıyla MC'ler ve yönetmenler bir araya getirildi. Genç yetenekler, Türkiye'nin ilk Uzamsal Ses Atölyesi'nde, İTÜ Miam İleri Müzik Araştırmaları Merkezi'nin desteğiyle şarkılarını kaydetti.

Ayrıca, sadece iPhone kullanarak video kliplerini çekip kendi hikayelerini anlatma fırsatı buldular. Bu süreçte, stüdyo kayıtlarından iPhone ile video klip çekimine kadar her aşamada desteklenerek, profesyonel hikaye anlatmanın ne kadar basit ve ulaşılabilir olabileceğini gösterildi.

iPhone ile müzik videolarını çeken beş sanatçı Efehamd, Lisz, Yirmibir, Septra ve Kadak, çekimlerde iPhone kamerasının Log modu, Sinematik modu, ağır çekim, makro ve loş ışık gibi farklı özelliklerine odaklandı.

iPhone ile çekilen Müzik videolarına buradan ulaşabilirsiniz

Uzamsal Ses kayıtlarıyla şarkılara buradan ulaşabilirsiniz