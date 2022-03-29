Apple Bir Gayrimenkul Müteahhidine Dava Açtı

Apple, Toronto'nun The One alışveriş merkezinin müteahhidi ile olan anlaşmazlığını mahkemeye taşıdı ve yavaş ilerlemelerinden dolayı "büyük hayal kırıklığına uğradığını" ve sözleşmeyi feshetmek istediğini söyledi.

Mizrahi Developments, Toronto'da Yonge ve Bloor'un köşesindeki önemli alışveriş alanlarının yanı sıra konut dairelerini de içeren 85 katlı bir gökdelen inşa ediyor. Proje 2016'da başladı ve 2018'de Apple'ın dâhil olduğu ortaya çıktı. 2022'nin başlarında Apple'ın Mizrahi Developments'i projeden ayrılacağı konusunda uyardığı bildirildi. Apple, belirli son tarihlerin kaçırılması durumunda cezasız kalmasına izin veren bir sözleşme maddesine atıfta bulunmasına karşın, Mizrahi Developments bu maddelerin ihlal edildiğini reddediyor. Bunun doğrultusunda The Globe and Mail'in haberine göre Apple, henüz tamamlanmamış projeyle ilgili sözleşmeyi feshetmek için dava açtı.

Apple Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Apple Canada "Apple, Mizrahi konusunda büyük hayal kırıklığına uğradı. Apple, Mizrahi'nin başarısızlıklarının, Apple'ın Mizrahi ile olan ilişkisini sona erdirme adımını atmak zorunda kalmasına neden olmasından üzüntü duyuyor." açıklamalarında bulundu.

Başlangıçta 28 Ocak 2022'de Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'nde açılan davanın ayrıntıları henüz açıklanmadı. The Globe and Mail'in haberine göre Apple, 6,9 milyon Kanada doları (5,44 milyon ABD doları) tutarında gecikme tazminatı istiyor. Apple'ın dosyalama listesinde Mizrahi Developments'in projenin son teslim tarihine kadar tamamlamadığını iddia ettiği 26 maddelik rapor yer alıyor. Mizrahi bazı gecikmelerin meydana geldiğini kabul ediyor ancak bunların kontrolünün dışındaki faktörlerden, özellikle de koronavirüsten ve 2019'daki tesisatçı grevinden kaynaklandığını söylüyor.

Apple'ın yeni davası, Mizrahi'nin Apple'ın ayrılmasını önlemek için yasal bir başvuruda bulunmasıyla geldi. Geliştirme şirketi, Ayrıca Mizrahi, Apple'ın vitrin camı için bir tasarım seçmesini beklemenin de gecikmeye neden olduğunu söylüyor.