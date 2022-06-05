Apple Bu Hafta 2 Adet Yeni Mac Mini Duyurabilir

Bir Apple yetkili satıcısı, WWDC 2022 için M2 işlemciye sahip bir "Mac mini tower" da dâhil olmak üzere iki Mac mini modelinin piyasaya sürüleceğini erkenden bildirmiş olabilir. Pazartesi günü gerçekleşecek olan WWDC etkinliği için herkes Apple'ın yaklaşan duyuruları hakkındaki iddiaları takip ederken şimdi ise bir Apple yetkili satıcısı tanıtılacak ürünleri erkenden sızdırmış olabilir.

Bu iki Mac mini için ürün listelemeleri, WWDC 2022 konferansından bir gün önce B&H Photo'nun web sitesinde ortaya çıktı. Listelemelerde herhangi bir görsel veya içerik yok. Yalnızca ürün adı ve "yeni ürün - çok yakında" yazan metinden oluşuyor.

Bu iki üründen ilki ve gerçek olması en mantıklı olanı "Apple Mac mini 8/256 M2". Eğer doğruysa bu, aslında mevcut modelde kullanılan M1'in yerine geçeceği söylentileri dolaşan M2 işlemciyi barındıracak yeni bir Mac mini olacak. Listelemenin diğeri ise "Apple Mac mini tower 8/256 M1P" isimli ürünü içeriyor. Başlığa dayanarak bunun M1 Pro'yu barındıran kompakt bir Mac için olacağı görülüyor ancak bunun M1 Max ve M1 Ultra donanımlı Mac Studio'dan ne kadar farklı olacağı ise başka bir konu.

Mac mini'ler Doğru Olsa da "Tower" Adı Gerçek Olmayabilir

Apple'ın bir şekilde yolda olduğunu onayladığı Mac Pro'nun Apple Silicon versiyonuna ait olma ihtimali de var ancak bundan Mac mini "tower" olarak bahsetmek pek de mantıklı gözükmüyor.

Ürün listelemelerinin varlığı oldukça önemli olsa da bunların yalnızca satılacak yeni donanımların olası tanıtımı için bir perakendecinin hazırlığı olabileceğini unutmayın. Listelerin Apple'ın piyasaya süreceği gerçek ürünler için olduğuna dair bir garanti yok ve Apple'ın herhangi bir yeni Mac lansmanı öncesinde herhangi bir perakendeciye önceden bilgi vermeyeceği de su geçirmez bir gerçek.

Yazılım merkezli bir etkinlik olmasına rağmen WWDC konferansında ürün lansmanları da yapılıyor. İddiaların ve söylentilerin doğru olup olmadığını yarından itibaren hep birlikte göreceğiz.