Apple'ın Yeni MacBook Air'i Bu Hafta Duyurması Bekleniyor

Apple'ın, Apple Silicon M2 işlemcisinden güç alması ve tasarımında birkaç büyük değişiklikle gelmesi beklenen, yeniden tasarlanmış yeni bir MacBook Air üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bloomberg'in Power On haber bülteninden Mark Gurman'dan gelen yeni bir rapor, Apple'ın yeniden tasarlanan MacBook Air'i önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek WWDC 2022 etkinliğinde resmî olarak tanıtabileceğini iddia ediyor.

Apple, WWDC 2022'nin 6 Haziran ila 10 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşmesini planladı ve şirket donanım duyuruları yapacaksa MacBook Air'in mutlaka o duyuruların arasında yer alması bekleniyor. Duyuru gerçekleşmez ise bunun tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanabileceğine inanılıyor.

Yakın zamanda analist Ming-Chi Kuo, 2022 model MacBook Air'in yeni bir form faktörü tasarımına ve daha fazla renk seçeneğine sahip olacağını söylemişti. Ayrıca daha MacBook Pro benzeri bir tasarımla karşımıza çıkabileceğini belirtmişti.

Yeni MacBook Air Tasarımıyla Ön Plana Çıkacak

Yeni MacBook Air'in daha ince ve daha hafif olması bekleniyor ve hatta mavi, yeşil, pembe, gümüş, sarı, turuncu ve mor renk seçenekleri bulunan 24 inç iMac'e benzer renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi gündemde. Bazı iddialar değiştirilebilir klavye seçeneklerinin olacağını da iddia ediyor.

Yaklaşan MacBook Air'e güç sağlayacak işlemci hakkında da çelişkili raporlar var. M2 işlemci olması gerekirken bazı raporların iddia ettiği gibi Apple'ın tedarik zinciri sorunları nedeniyle yeni MacBook Air için eski M1 işlemcisini kullanmayı tercih ettiğini gösteren birkaç rapor var.

Şimdilik tüm bunlar söylentilerden ibaret. Geliştirilen yeni bir MacBook Air varsa bunu yüksek ihtimalle önümüzdeki haftaki WWDC 2022 etkinliğinde göreceğiz.