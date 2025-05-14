Huawei Yükseliyor, Apple Geriliyor: Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor!

Apple, her yıl dünya genelinde milyonlarca akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve teknolojik aksesuar satarak teknoloji dünyasının zirvesinde yer alıyor. Ancak son veriler, şirketin Çin pazarındabir düşüşle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bu gelişme, Apple’ın en güçlü olduğu bölgelerden birinde sarsıntı yaşadığını ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar!

Huawei, Apple'ı Zorluyor

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi’nin (CAICT) paylaştığı verilere göre Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3.75 milyon adet sevkiyat yapmıştı. Ancak bu yıl sevkiyat rakamı 1.89 milyona gerileyerek şirketin Çin pazarındaki satışlarında yüzde 49.6 oranında sert bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Uzun yıllar boyunca ABD yaptırımlarının hedefinde olan ve bir dönem iflasın eşiğinde olduğu söylenen Huawei, bugün Çin akıllı telefon pazarının yüzde 19’undan fazlasını kontrol ediyor. Ayrıca ana vatanı dışındaki ülkelerde de önemli bir sektör payına sahip. Özellikle Mate 60 ve Mate 70 serileriyle dikkat çeken marka, son dönemde büyük bir yükseliş ivmesi yakaladı. Apple’ın Çin’deki gerilemesinde başrolü oynayan şirket de açık ara farkla Huawei oldu.

Huawei’nin devlet destekli çip üreticisi SMIC ile birlikte Çin’in ilk yerli ve gelişmiş yarı iletkenini üretmesi de bu yükselişi hızlandıran en önemli etkenlerden biri oldu. Bu teknolojik atılım, Çinli tüketicilerin yerli markalara olan ilgisini artırarak Apple gibi yabancı şirketlerin pazar payını doğrudan etkiledi.

Öte yandan Apple’ın Çin’deki kullanıcılarına uzun süre önce duyurduğu yapay zeka özelliklerini hala sunmamış olması da talebi düşüren önemli unsurlar arasında yer aldı.

ABD'li teknoloji devinin bu gerilemeye karşı nasıl bir adım atacağını ise hep birlikte göreceğiz.

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