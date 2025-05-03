Apple'dan iPhone Serisinde Köklü Değişiklik: Takvim Değişiyor!

Apple, iPhone serisinde ezber bozan bir dönemece giriyor. Şirketin önümüzdeki yıl için hazırladığı tanıtım planı, teknoloji dünyasında heyecanı zirveye taşıyacak gibi duruyor. Ancak bu yenilik rügzarı, bazı sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirebilir.

Katlanabilir iPhone’u tanıtmaya hazırlanan Apple, bu süreçte beklenmedik bir erteleme kararına imza atabilir.

Apple, Katlanabilir iPhone İle Tanıtım Düzenini Değiştirecek

Bildiğiniz üzere Apple, her yılın Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone serisinin tüm modellerini tanıtıyor ve akabinde piyasaya sürüyor. Ancak önümüzdeki yıl bu düzen artık sona erecek.

Aktarılan bilgilere göre teknoloji devi, önümüzdeki yıl düzenleyeceği lansmanda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air ve uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modelini kullanıcılarla buluşturacak. Ancak serinin standart modeli olan iPhone 18, bu etkinlikte yer almayacak.

Apple, bu modeli 2027 yılının bahar aylarına ertelemeyi planlıyor ve tanıtımı, iPhone 18e ile birlikte gerçekleştirecek. Bu da Apple’ın artık iPhone modellerini her yıl tek bir etkinlikte değil, farklı zamanlara bölerek duyurabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Apple’ın iPhone 16e ile başlattığı “e” serisini sürdürüp sürdürmeyeceğiyse henüz netlik kazanmış değil.

Apple'ın bu değişikliği yapmasının arkasındaki sebep ise ürün seçeneklerinin artması. Şirket, altı farklı modeli aynı dönemde tanıtabilir. Ancak hepsi için aynı anda üretim yapamayacağını düşünüyor.

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