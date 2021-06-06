Apple Haziran Etkinliği Öncesinde Kritik Sızıntı!

Apple haziran etkinliği için son bir gün kalmışken yeni ve kritik bir ipucu paylaşıldı. iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 ve çok daha fazlası da dahil olmak üzere birtakım yenilik ve değişikliklerin duyurulacağı etkinlik ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntılara dair ayrıntılar haberimizde.

Apple Haziran Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın yarın Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak etkinliğine dair bugüne kadar birçok sızıntı ve söylenti paylaşıldı. Etkinlikte duyurulması muhtemel yenilik ve değişiklikler hakkında yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Twitter kullanıcısı Khaos Tian tarafından paylaşılan görselde yer alan kodlar, WatchOS 8 ile kullanıcılara sunulacak yeni uygulamaları ortaya çıkardı. Görselde yer alan kodlara bakılacak olursa Apple Watch ekranından kişileriniz hakkında doğrudan daha fazla bilgi elde etmek mümkün hale geliyor. Yine görselde yer alan kodlar, "Mind" isimli bir uygulamanın WWDC 2021'de tanıtılmasını mümkün hale getiriyor.

Mind uygulamasının tam olarak ne işe yarayacağı, ne amaçla kullanılacağı belli değil ancak söylentilere göre Mind, Apple'ın mevcut Breathe uygulamasından farklı olarak Apple Watch'ta kullanılabilecek bir tür meditasyon uygulaması olabilir.

Bütün bunların yanı sıra Apple ürünleri ve hizmetleri söz konusu olduğunda güvenilebilecek kişilerden biri olan Mark Gurman, Bloomberg'de Apple'ın WWDC 2021'de duyuracağı diğer önemli özelliklere ışık tuttu. Bu özelliklerin içerisinde gizlilik deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak bazı yenilikler yer aldı. Bu özelliklerin kullanıcıların iPhone ve iPad'lerdeki verileri üzerinde daha çok kontrol sahibi olmasını sağlaması bekleniyor.

Gurman, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmayı daha kolay bir hale getirmek için iPad'lerde gelişmiş çoklu görev sistemi olabileceğine değindi. iPadOS, ekranı ikiye bölmenize ya da bir uygulamayı başka bir uygulama üzerine yerleştirmenize zaten halihazırda izin verdiğinden bu özelliklerin üzerinde basit ancak kullanıcı açısından büyük verimlilik sağlayacak birkaç değişikliğin yapılması bekleniyor.

Gurman, Apple'ın mesaj uygulamasında da büyük bir değişiklik yaptığını belirtti. Etkinlikte tanıtılacak özelliklerle ilgili söylentiler birbirini takip etmeye devam etse de bu değişikliklerin tamamı yarın düzenlenecek olan etkinlikte bütün şeffaflığıyla ortaya çıkmış olacak.