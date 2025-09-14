Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Netleşti

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teknoloji devinin tam artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak bir modelden önce daha basit bir versiyonla pazara giriş yapacağı öne sürüldü. Peki bu cihaz ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Apple, Akıllı Gözlük Pazarına Giriyor

Apple’a yakınlığıyla bilinen güvenilir kaynaklardan Mark Gurman’ın aktardığına göre şirketin ilk akıllı gözlüğü Meta’nın Ray-Ban modeliyle rekabet edecek şekilde tasarlanıyor. Gözlükte video çekimi için kameralar, müzik dinleme ve ses kaydı için bir ses sistemi bulunacak. İşlem gücü ise doğrudan iPhone üzerinden sağlanacağı için kullanıcıların cihazı telefonlarıyla birlikte kullanması gerekecek.

Tam artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak modelin 2026’nın sonlarında ya da 2027’nin başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple’ın şu anda gözlüğü günlük kullanıma uygun hale getirmek için donanımı küçültmeye ve ağırlığı en aza indirmeye yoğunlaştığı belirtiliyor.

Şirketin bu alandaki en büyük gücü ise ekosistemi. Apple’ın cihazları arasındaki entegrasyon, rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle piyasaya sürüldüğünde akıllı gözlük almak isteyen birçok kullanıcı için Apple’ın ürünü güçlü bir tercih olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın ilk akıllı gözlüğünden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.