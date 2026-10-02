Dev İndirim: Mirror's Edge Catalyst Çok Ucuzladı!

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Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Mirror's Edge Catalyst indirime girdi. Böylece DICE tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, kaliteli grafiklere sahip olan Mirror's Edge Catalyst kaç TL'ye satılıyor?

Mirror's Edge Catalyst'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Mirror's Edge Catalyst yüzde 95 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, kampanya kapsamında 19.99 dolar (981 TL) yerine 99 sent (48 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 8 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Mirror's Edge Catalyst'in Fragmanı

Mirror's Edge Catalyst Nasıl Bir Oyun?

Mirror's Edge Catalyst, parkur mekaniklerine odaklanan bir aksiyon macera oyunu. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda Glass isimli şehirde çatılarda koşarak, duvarlarda ilerleyerek ve çeştili engelleri aşarak görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Şehir açık dünya şeklinde tasarlandı. Görevler arasında Glass'ın farklı bölgelerinde dolaşabiliyor, binaların üzerinden geçebiliyor ve çeşitli aktiviteleri tamamlayabiliyoruz.

Hikâye boyunca farklı karakterlerle tanışıyor ve Glass'ın arka planı hakkında daha fazla bilgi öğreniyoruz. Oyunda düşman saldırılarından kaçıp doğru zamanda karşılık vermek gerekiyor. 2016 yılının Haziran ayında piyasaya sürülen oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut. Oyun 74 Metacritic puanına sahip.

Mirror's Edge Catalyst'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel i3-3250 / AMD FX-6350

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon R9 270x

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Mirror's Edge Catalyst'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 280x

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-8350 4.0 GHz işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 280x gerekiyor. Mirror's Edge Catalyst'in sorunsuz oynanabilmesi için ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.