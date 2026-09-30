9020 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! 16 GB RAM ve 165Hz Ekranı Var

iQOO, Pad Ultra isimli yeni bir Android tablet tanıttı. Böylece tabletin özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu arada tablette çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

iQOO Pad Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2304 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 4500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 9020 mAh

Hızlı Şarj: 66W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7 HD

Boyut: 197,36 x 126,25 x 5,74 mm

Ağırlık: 298 gram

iQOO Pad Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 197,36 x 126,25 x 5,74 mm boyutlarında ve 298 gram ağırlığında olan tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada iQOO Pad 6 Pro'da da 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

iQOO Pad Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

iQOO'nun yeni tableti 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 2304 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 165Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

iQOO Pad Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Tablette Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci ayrıca 5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

iQOO Pad Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Android 17 tabanlı OriginOS 7 HD'ye sahip iQOO Pad Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Pad Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Pad Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 6.499 yuan (47.556 TL)

16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 7.199 yuan (52.678 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.999 yuan (58.531 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.999 yuan (65.849 TL)

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca cihaz mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştıracaktır.