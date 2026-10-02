16 GB RAM'li Huawei Mate 90 Pro Tanıtıldı! 120Hz OLED Ekrana Sahip

Huawei yeni bir telefon tanıttı. Böylece Mate 90 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. HarmonyOS 7 ile birlikte gelen telefonda çok güçlü bir Kirin işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz ayrıca yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitsei dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Huawei Mate 90 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2832 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9035

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 6.600 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: HarmonyOS 7

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Huawei Mate 90 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Huawei'in yeni telefonu 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Mate 90 Pro, OLED ekran üzerinde 1080 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Bu arada OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Huawei Mate 90 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Huawei Mate 80 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel periskop telefoto kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel ön kamera mevcut.

Huawei Mate 90 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Huawei Mate 90 Pro, 6.600 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Huawei Mate 80 Pro'da 5.750 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Huawei Mate 90 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Mate 90 Pro gücünü Kirin 9035 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu güçlü işlemci, mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Kirin 9030 işlemcisi tercih edilmişti. Sekiz çekirdekli bu işlemci de mobil oyunları rahatça çalıştırabiliyor.

Huawei Mate 90 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate 90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Huawei Mate 90 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB: 6.999 yuan (51.336 TL)

12 GB RAM ve 512 GB: 7.999 yuan (58.671 TL)

16 GB RAM ve 512 GB: 8.499 yuan (62.341 TL)

16 GB RAM ve 1 TB: 9.999 yuan (73.344 TL)

Editörün Yorumu

Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Mate 90 Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. 100W hızlı şarj teknolojisinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunların yanı sıra OLED ekranda film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.