God of War Laufey'nin Fiyatı Açıklandı

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merakla beklenen yeni God of War oyununa dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda God of War Laufey ön siparişe açıldı. Bununla birlikte yeni God of War oyununun fiyatı belli oldu. Ayrıca oyuna dair yeni bir tanıtım videosu da paylaşıldı.

God of War Laufey'nin Fiyatı Ne Kadar?

God of War Laufey'nin standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm için 3 bin 449 TL, Digital Deluxe sürümü için 3 hbin 849 TL fiyat etiketi belirlendi. Digital Deluxe sürümünün çeşitli avantajları mevcut. Bu sürümde oyunun yanı sıra dijital GoW Laufey mini sanat kitabı, dijital God of War Laufey müzikleri, Karanlık Simya ekipman seti ve oyun içi kaynak paketi bulunuyor.

God of War Laufey Ne Zaman Çıkacak?

God of War: Laufey, 16 Şubat 2027 tarihinde çıkacak. Oyun PlayStation 5'e özel olarak geliştiriliyor. Dolayısıyla oyunu PlayStation mağazası üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Bunun için PS5 üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve "ön sipariş ver" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu arada merakla beklenen yapım, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi aksiyon ve macera unsurlarını bir araya getirecek.

God of War Laufey Fragmanı

God of War Laufey Nasıl Bir Oyun Olacak?

God of War Laufey'de Kratos yerine Laufey'i kontrol edeceğiz. Oyun, Laufey'nin geçmişine odaklanacak. Faye olarak da bilinen bu karakter, 2018'de satışa sunulan God of War'da hayatını kaybetmişti. Yeni oyunda ise Everywhen isimli bir dünyada gözlerini açacak. Hikâye, Kratos ve Atreus ile bağlanlı olacak. Ekipman, zırh ve farklı yetenekleri özelleştirme sistemi bulunacak.

Oyunda Faye hızlı hareket edebilecek. Çeşitli kombolar yapabileceğiz. Yakın dövüş ve büyüyü aynı anda kullanabileceğiniz. Düşmanlardan gelen hamleleri geri püskürtmek için önemli adımlar atabileceğiz. Oyunda keşfedebileceğiniz bazı alanlar, gizli bölgeler, bulmacalar ve yan görevler yer alacak.