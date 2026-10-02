Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Togg T10X, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Renault, Toyota ve Tesla Hyundai dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Eylül 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 4.237 adet Renault Boreal: 3.220 adet Renault Megane: 2.830 adet Toyota Corolla: 2.486 adet Togg T10F: 2.455 adet Renault Duster: 2.305 adet Renault Clio HB: 1.993 adet Tesla Model Y: 1.725 adet Hyundai i20: 1.649 adet Kia Sportage: 1.591 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 4 bin 237 adet satıldı. C7 segmentinde yer alan otomobilin pazar payı 6,65 oldu. Otomobil Ağustos ayında 2 bin 939 adet satılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin pazar payı o dönem yüzde 4,78 seviyesindeydi. Bu arada T10X, Ağustos ayında da listenin ilk sırasında yer almıştı.

Renault Boreal, Eylül ayında en çok satılan arabalar listesinin ikinci sırasında konumlandı. Otomobil geçtiğimiz ay 3 bin 220 satış adedine ulaştı. Boreal'ın Eylül ayında pazar payı yüzde 5,05 oldu. C7 segmentinde yer alan araba Ağustos ayında 1.683 adet satılmıştı. Otomobilin o dönem pazar payı yüzde 2,74 seviyesindeydi.

2026'nın İlk 9 Ayında En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 33.636 adet Toyota Corolla: 24.495 adet Renault Megane: 22.768 adet Togg T10X: 22.020 adet Renault Duster: 19.774 adet Toyota C-HR: 17.952 adet Hyundai i20: 17.284 adet Fiat Egea Sedan: 17.033 adet Volkswagen Taigo: 16.507 adet Togg T10F: 15.408 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de 2026 yılının ilk dokuz ayında yani Ocak ve Eylül ayları arasında en çok satılan otomobil Renault Clio oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobil, bu dönemde 33 bin 636 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. İkicni sırada ise 24 bin 495 satış adediyle Toyota Corolla yer aldı.

Üçüncü sırada 22 bin 768 satış adedi ile Renault Megane, dördüncü sırada ise 22 bin 20 satış adedi ile Togg T10X konumlandı. Renault Duster ise Ocak-Eylül ayları arasında 19 bin 774 adet satılarak beşinci sırada yer aldı. Bu otomobilleri 17 bin 952 satış adedi ile Toyota C-HR ve 17 bin 284 satış adedi ile Hyundai i20 takip etti.

Editörün Yorumu

En çok satılan otomobiller listesinin göz önünde bulundurduğumda Togg T10X'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Otomobil Eylül ayında 4 bin 237 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu arabanın Ağustos ayında 2 bin 939 satış adediyle ilk sırada yer aldığını belirteyim. Ağustos ayında 1.683 satış adedi ile dokuzuncu sırada yer alan Renault Boreal, Eylül ayında 3 bin 220 satış adedine ulaşarak ikinci sırada konumlandı.