Huawei Mate 90 Tanıtıldı! 6600 mAh Batarya ve Dahası

Huawei, Mate 90 isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB RAM'e sahip telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Huawei Mate 90'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9030

İşletim Sistemi: HarmonyOS 7.0

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 6.600 mAh

Hızlı Şarj: 66W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Boyut: 161.9 × 75.7 × 7.95 mm

Ağırlık: Yaklaşık 217 gram

Huawei Mate 90'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1280 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Huawei Mate 90'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Bu arada serinin bir önceki modeli Huawei Mate 80'de Kirin 9020 işlemcisi tercih edilmişti. Kirin 9020'de de sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci de mobil oyunları rahatça çalıştırabiliyor.

Huawei Mate 90'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. 161.9 × 75.7 × 7.95 mm boyutlarında ve yaklaşık 217 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Huawei Mate 90 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate 90'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Huawei Mate 90'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.999 yuan (44 bin TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.999 yuan (51.344 TL)

12 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.499 yuan (62.348 TL)

Editörün Yorumu

OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.