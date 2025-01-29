Herkes Çinli DeepSeek'ten Korkarken Apple, Intelligence İçin Fayda Çıkarmaya Hazırlanıyor

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, NVIDIA'nın ileri düzey yapay zeka çiplerine erişim sağlayamamasına rağmen, DeepSeek R1 adlı modelini çok daha düşük maliyetle eğitmeyi başardı. Bu model, OpenAI'nin ChatGPT o1 modeli kadar güçlü olmasına rağmen, eğitim maliyetinin sadece %3 ila %5'ine mal oluyor ve çalıştırılması da çok daha ucuz. Üstelik açık kaynak olarak sunulan bu model, bilgisayara indirip yerel olarak çalıştırılabiliyor.

DeepSeek, Sektörün Dengesini Değiştirdi

Bu gelişme, yapay zeka alanında taşları yerinden oynattı. Yatırımcılar, gelişmiş yapay zeka modelleri üretmek için sınırsız donanım gücüne sahip olmanın artık bir zorunluluk olmadığını fark etti—kesinlikle yapay zeka dünyasında çok büyük değişikliklere neden olacak ve başka küçük oluşumları da daha somut, daha cesur adımlar atmaları için şevklendirecek.

Bu evrede NVIDIA gibi şirketlerin hisseleri düşerken, Apple'ın hisseleri yükseldi. Peki Apple neden bu gelişmeden olumlu etkileniyor?

Apple, yapay zekayı cihaz içinde çalıştırmayı hedefleyen tek büyük teknoloji devi. Apple Intelligence, verileri mümkün olduğunca iPhone içinde işleyecek şekilde tasarlanmıştı. Şayet daha karmaşık işlemler yapmak gerekirse Apple'ın Private Cloud Compute adlı güvenli sunucuları olaya el atıyor ve verileri güvenli sunucularının kanatları altına alıyor.

Apple henüz bir ChatGPT alternatifi sunmuş değil ve DeepSeek'in geliştirdiği yöntem tam da bu noktada Apple'a avantaj sağlayabilir gibi duruyor.

Apple Kendine Fayda Çıkarabilir

DeepSeek'in başarıyla uyguladığı distilasyon tekniği (bilgi süzme), büyük yapay zeka modellerini daha küçük ve verimli hale getirmenin bir yolu. Apple da bu yöntemi kullanarak iPhone içinde çalışabilen küçük yapay zeka modelleri geliştirebilir.

Örneğin, sadece metin ve sesli sohbetleri yönetebilecek bir "Siri Mini" modeli, daha karmaşık işlemler gerektiren diğer görevler için farklı bir mini modelle desteklenebilir. Böylece yapay zeka işlemleri daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli olur.

Apple'ın bu teknolojiyi benimsemesi durumunda AI işlemlerinin çoğu iPhone içinde gerçekleşeceğinden veri gizliliği önemli ölçüde artacak.

Üstelik Apple Silicon'un birleşik bellek mimarisi, AI işlemlerinin daha da verimli hale gelmesine olanak sağlayabilir. Bilindiği üzere NVIDIA'nın tüketici düzeyindeki GPU'ları en fazla 32GB VRAM destekliyor. Apple'ın M serisi çipleri ise 192GB'a kadar birleşik bellek kullanabiliyor.

Trump Baskısına Dayanabilir Mi?

DeepSeek, yapay zekanın önde gelen isimlerinin başarısından korkmak yerine yazılım optimizasyonlarını büyük bir titizlikle işleyip daha az donanım gücüyle bezedi ve daha iyi sonuçların bu şekilde elde edilebileceğini herkese gösterdi.

Apple'a baktığımızda da yıllardır iOS ve iPhone donanımını mükemmel şekilde optimize ederek benzer bir yaklaşımı benimsediğini görüyoruz. DeepSeek'in yaptığı atılım, Apple'ın zaten güçlü olduğu bu alanda yeni fırsatlar yaratabilir.

Tek soru, Trump'ın baskısı altında diğer tüm şirketler adımlarını hükümetin isteklerine göre şekillendirirken Apple farklı bir yola gidebilir mi? Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım.