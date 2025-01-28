Trump, DeepSeek'in Gücünden Korktu: ABD Teknoloji Şirketlerini Uyarıyor

Çin merkezli DeepSeek her geçen gün daha fazla güçlenerek sektörün liderlerini oturdukları koltukta rahatsız etmeye devam ediyor.

Düşük bütçesiyle kendi çapında bir şeyler yaparak ün kazanan, güç toplayan bir şirket olması hiç şüphesiz OpenAI, Google, Microsoft gibi devlere "rahatsızlık" veriyor.

Attıkları adımları DeepSeek'i durdurmak üzere atmaya başladılar. Şimdi bu kervanda Trump da yerini aldı ve şirketleri, Çin'den gelen "tehlikeye" karşı uyardı.

Neden Bu Kadar Korkuyorlar?

Çin'in AI modeli DeepSeek R1, sadece App Store indirmelerinde ChatGPT'yi geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda ABD teknoloji hisselerinde tarihi bir düşüşe neden oldu. NVIDIA sadece bir günde 600 milyar dolarlık piyasa kaybı yaşarken, ABD teknoloji devlerinin toplam kaybı 1 trilyon doları buldu.

Bu gelişmelerden sonra ipleri eline alma gereği hisseden Trump, şirketlere "rekabetçi olun" çarısı yaptı:

Bu tür atılımlar, ABD teknoloji devlerinin yapay zeka konusunda daha güçlü inovasyonlar yapmasını gerektiriyor.

OpenAI CEO'sundan Yanıt Gecikmedi

OpenAI CEO'su Sam Altman, rekabetin farkında olduklarını ve bu yarışın onları daha güçlü modeller geliştirmeye iteceğini belirtti. Altman, DeepSeek etkisi nedeniyle bir baskı hissettiklerini kabul etse de, OpenAI'ın liderliğini koruyacağına olan güvenini dile getirdi.

DeepSeek'in başarısı sadece ABD'yi değil, dünya çapındaki teknoloji piyasalarını da etkiledi. Düşük geliştirme maliyetleriyle dünya çapında başarıya ulaşabilmenin mümkün olduğunu kanıtlayan bu model, yapay zeka alanında dengeleri çabucak değiştirdi ve değiştirmeyi de sürdürecek. ABD ve diğer ülkeler ise yapay zekadaki hakimiyetlerini korumak için artık daha ciddi adımlar atmak zorunda kalacak.

Sizce bu gelişmeler, yapay zeka dünyasında tamamen yeni bir dönemin başlangıcı mı? DeepSeek tek başına bunca rakibin karşısında durabilir mi? Yorumlarda buluşalım!