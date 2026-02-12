Apple'ın Ucuz Telefonu iPhone 17e için Geri Sayım Başladı

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 16e modelini tanıtmasının üzerinden neredeyse tam bir yıl geçti. Bu nedenle kullanıcılarda bir sonraki model için heyecanlı bekleyiş başladı. Apple her ne kadar iPhone 17e hakkında henüz bir paylaşım yapmasa da sızıntılar yeni modelin çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.

iPhone 17e Ne Zaman Çıkacak?

Apple, uzun zamandır kullanıcılarına uygun fiyatlı bir iPhone modeli sunmak için çabalıyor. 2013'te iPhone 5C ile başlayan ve daha sonra iPhone SE modellerine dönüşen bu çaba geçtiğimiz yıl itibariyle "e" serisi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Serinin ilk modeli ise iPhone 16e oldu. Bir yıldır raflarda olan bu telefon, özellikle de yeni ve güncel bir iPhone isteyen ama bir telefona küçük bir servet ödemek istemeyen kişiler tarafından oldukça sevildi. Peki bu modelin devamı olabn iPhone 17e ne zaman çıkacak?

Bloomberg'den Mark Gurman'ın bildirdiğine göre Apple, şubat ayı bitmeden iPhone 17e'yi tanıtacak. Gurman'ın bu iddiasını dayandırdığı kaynak ise doğrudan Apple'ın mağaza çalışanları. Apple çalışanlarının aktardığına göre iPhone 16e stokları yurt dışındaki pek çok mağazada tükenmiş durumda. Gurman, şirketin stokları bilerek tükettiğini ve iPhone 17e öncesi raflarda temizlik yaptığını düşünüyor. Ki ürünün bir yıllık raf ömrünü doldurduğunu düşünürsek bu oldukça mantıklı.

iPhone 17e Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple'ın ucuz telefonu iPhone 17e, pek çok yeniliği beraberinde getirecek. Bunlardan en önemlisi ise tasarım tarafında olacak. Buna göre telefon, selefi iPhone 16e'nin aksine çentikli bir tasarım kullanmayacak. Bunun yerine iPhone 17 serisinin diğer modelleri gibi Dinamik Ada tasarımına sahip olacak. Apple'ın uygun fiyatlı telefonları uzun zamandır donanım olarak rakipsiz olsa da tasarım olarak hem diğer iPhone'ların hem de Android rakiplerinin gerisinde kalıyordu.

iPhone 17e ile bu durum değişecek. Tam da bu nedenle telefonun tüm dünyada ve tabii ki Türkiye'de daha popüler bir seçenek olması bekleniyor. Belirtmekte fayda var ki Dinamik Ada'nın gelecek modellerle beraber önce küçülmesi ve sonra ise kaldırılması bekleniyor. iPhone 18e'nin buna ayak uydurup uydurmayacağu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

iPhone 17e'nin Türkiye Fiyatı Kaç TL Olacak?

iPhone 17e'nin ABD fiyatının selefi iPhone 16e gibi 599 dolar yani yaklaşık 26 bin TL olması bekleniyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu fiyatın üzerine vergiler de ekleneceği ise fiyatın yaklaşık 53 bin TL olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16e halihazırda Apple'ın sitesinde 49.999 TL'ye satılıyor. iPhone 17e'nin tanıtılmasıyla 16e satıştan kaldırılacağı için Türkiye satış fiyatı doğrudan bu da olabilir.

Elbette ki bunlar Apple'ın tedarik zincirindeki sorunlara rağmen zam yapmadığı senaryoda karşımıza çıkacak olan tablo. Yine de kesin bilgi için Apple'ın telefonu tanıtmasını beklemekten başka şansımız yok.