Samsung'un Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu One UI 9'da Tespit Edildi!

Samsung’un bir süredir geliştirdiği Galaxy Z Wide Fold ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Son raporlar, One UI 9 dosyalarında yaklaşan katlanabilir telefonun en-boy oranını gösteren bazı kanıtları ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Dosyalarında Galaxy Z Wide Fold'a Ait Kanıtlar Tespit Edildi

Güvenilir sektör kaynakları, Galaxy Z Wide Fold modelinin ekran formuna ait bazı kanıtları yaklaşan One UI 9 sürümünün dosyalarında tespit etti. Bu kapsamda paylaşılan görseller, SM-F971B model numarasına sahip olacak katlanabilir telefonun ana ekranını ve uygulama çekmecesini gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Z Wide Fold’un iç ekranı 4:3 oranında olacak. Model, bu oranla birlikte Galaxy Z Fold 7 gibi modellerden daha geniş bir ekran deneyimi sunacak. Bunu biraz daha açarsak, Z Fold 7’de 1,11:1 en-boy oranına sahip bir ekran bulunuyor. Bu da kareye yakın bir ekran yapısı anlamına geliyor. Yeni modelde ise ekran karenin aksine dikdörtgene daha yakın bir formda olacak.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 123.9 x 161.4 x 4.9 mm Kapalı halde: 123.9 x 82.2 x 9.8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Wide Fold modelinde 5,4 inç boyutunda bir dış ekran ve 7,6 inç büyüklüğünde bir iç ekran karşımıza çıkacak. Karşılaştıracak olursak markanın mevcut amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'de 6,5 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik bir ana ekran kullanılmıştı.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti aynı zamanda markanın Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemilerine de güç veriyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen donanım, iki adet 4,74 GHz hızında çalışan prime ve altı adet 3,62 GHz hızında çalışan performans/verimlilik çekirdeğinin yanı sıra Adreno 840 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

İşlemcinin oyun performansı da üst düzey diyebiliriz. Zira bu donanımı çalıştıran OnePlus 15 gibi akıllı telefonlar üzerinden yapılan testlerde Fortnite gibi oyunlarda 80–90 FPS aralığında performans alabiliyorsunuz. Kısacası mobil pazarda akıcı bir şekilde çalıştıramayacağı oyun yok.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Katlanabilir telefonlarını tanıtımı genellikle yaz döneminde gerçekleştiren Samsung'un yeni Galaxy Z Wide Fold modelini temmuz ayı sonunda Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle birlikte resmi olarak duyurması bekleniyor.

Markanın Z Fold 7 ve Z Flip 7 gibi katlanabilir telefonlarını halihazırda Türkiye pazarında satışa sunduğu göz önüne aldığımızda yaklaşan Galaxy Z Wide Fold'un da tanıtımının ardından kısa süre içinde ülkemize gelmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Wide Fold’un resmi satış fiyatı henüz açıklanmasa da Türkiye’de 110.000 TL civarında bir etiketle piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Fold 8’e kıyasla daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması söz konusu. Bu doğrultuda ürünün 100.000 TL seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda Samsung Galaxy Z Fold 5 kullanan biri olarak yaklaşan Samsung Galaxy Z Wide Fold modelinin beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Ancak burada aklımdaki en büyük soru işaretleri kamerasının ve diğer ekran özelliklerinin neler olacağı diyebilirim.