Samsung'un 110 Bin Liralık Telefonundaki Kamera Hatası Nihayet Çözüldü!

Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürdüğü Galaxy S26 Ultra, şimdiye kadar çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Özellikle hayalet ekran destekli ekranı ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla dikkat çeken akıllı telefon, son günlerde ise bir kamera hatası nedeniyle gündemde. Kullanıcıların fotoğraf çekerken karşılaştıkları bu sorun üzerine Samsung, güncelleme sözü vermişti. Merakla beklenen güncelleme nihayet yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra'da Yaşanan 3x Zoom Sorunu Nedir?

Kullanıcı geri bildirimlerine göre Galaxy S26 Ultra'da 3x yakınlaştırma ile çekim yapıldığında fotoğraflar bulanık çıkıyordu. Üstelik bu sorun sürekli olarak ortaya çıkıyor, yüksek ışıklı ortamlarda bile yaşanıyordu. Düşük ışıkta ve flaş kullanıldığında ise daha da beter hale geliyordu.

Şirket, bir kullanıcının detaylı rapor göndermesinin ardından sorunu doğruladı ve gelecek yazılım güncellemesiyle düzeltileceğini açıkladı. Ancak başlangıçta net bir tarih verilmemişti. Şimdi ise söz konusu güncelleme nihayet kısa süre önce yayınlandı.

Hata Çözüldü mü?

Samsung, kısa süre önce kullanıcılara sunduğu Nisan 2026 güvenlik yamasıyla birlikte sorunun çözüldüğünü açıkladı. Buna göre siz de benzer bir hatayla karşılaştıysanız son güncellemeyi akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Peki bu nasıl yapılır?

Nisan 2026 Güvenlik Yaması Nasıl İndirilir?

Nisan 2026 güvenlik yamasını indirebilmek için öncelikle Ayarlar uygulamasını açmanız gerekiyor. Ardından Yazılım Güncelleme bölümüne girip "Güncellemeleri kontrol et" butonuna dokunarak yeni bir güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Yeni sürüm kademeli olarak dağıtıldığı için kontrol ettiğinizde henüz görünmeyebilir. Bu durumda daha sonra tekrar kontrol etmenizde fayda var.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Türkiye’de 110 bin TL başlangıç fiyatıyla satılan bir amiral gemisinde böyle bir sorunla karşılaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Telefon, yapılan kamera testlerinde selefiyle neredeyse aynı performansı göstermişti. Bu da kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi ortaya çıkan bu hata kullanıcıları daha da üzdü. Neyse ki artık sorun çözüldü.

