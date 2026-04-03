A101 iPhone'a Benzeyen Ucuz Android Telefon Satacak! 5.000 mAh Pili Var

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101, gıda dışı ürünlerdeki kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Zincir market bu hafta iPhone 13, iPhone 17e ve iPhone 17 Pro Max gibi dikkat çeken telefonları satışa sunarken, önümüzdeki haftanın ürünlerini de şimdiden duyurdu. Bu kapsamda uygun fiyatlı bir Android telefonun da satılacağını görüyoruz. İşte merak edilen tüm detaylar!

A101'de Satılacak realme C61'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

A101, 9 Nisan’da 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip realme C61 modelini satışa sunacak. Akıllı telefonun fiyatı ise 7.999 TL olarak açıklandı. Piyasa fiyatlarına baktığımızda aynı modelin 8.299 TL ile 10.999 TL arasında değiştiğini görüyoruz. Bu da cihazın zincir markette piyasanın biraz altına satılacağı anlamına geliyor.

realme C61 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.74 inç

6.74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 × 1600 piksel

720 × 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Dahili Hafıza: 128 GB

128 GB RAM Kapasitesi: 6 GB

6 GB İşlemci: Unisoc Tiger T612

Unisoc Tiger T612 Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (Selfie): 5 MP

5 MP Pil Gücü: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 15W destekli

realme C61 Ekran Özellikleri Neler?

realme C61'de 6.74 inç boyutunda, 720 × 1600 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir ekran bulunuyor. Karşılaştırma yaparsak, 2023'te piyasaya sürülen realme C53 modelinde de aynı ekran boyutu ve yenileme hızına sahip bir panel tercih edilmişti.

realme C61 İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda Unisoc Tiger T612 yonga seti mevcut. 12 nm mimariyle üretilen işlemci, iki adet 1.8 GHz ARM Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu donanım halihazırda realme C53 ve vivo Y19s gibi giriş segment modellerde de kullanılıyor. İşlemcinin oyun performansında orta segment ve amiral gemisi modellere kıyasla fazla iddialı olmadığını söylemek mümkün. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi popüler oyunlarda yaklaşık 30 FPS seviyesinde bir performans sunabildiğimi görüyoruz.

realme C61 Bataryası Nasıl?

Cihazın en çok öne çıktığı özelliklerinden birisi de bataryası. Zira üründe 15W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı aramak zorunda kalmayacak diyebiliriz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.