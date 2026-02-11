iOS 26.3 Güncellemesi Yayınladı! iPhone'dan Android'e Geçmek Artık Çok Daha Kolay

Apple, iOS 26'nın üçüncü büyük sürümü olan iOS 26.3'ü iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Pek çok küçük iyileştirme ve hata düzeltmesi içeren güncelleme, iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştırmasıyla dikkat çekiyor. Güncellemeyi yüklemek için tek yapmanız gereken ise iPhoenu'nuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi adımlarını izlemek. İşte detaylar.

iOS 26.3 Güncellemesi ile Gelen Özellikler Neler?

Belirtmekte fayda var ki iOS 26.3'ün öne çıkan noktası getirdiği özellikler değil. Apple bu sürümde hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve güvenlik önlemlerine odaklanmış durumda. Bu nedenle güncelleme sonrası yepyeni bir deneyime kavuşmayı bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yine de endişelenmeyin aradığınz buysa bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 26.4 size çok daha fazla yenilik sunacak.

Bununla birlikte iOS 26.3 güncellemesi ile gelen bazı yenilikler de görmek mümkün. Muhtemelen yeni sürüm ile gelen en önemli özellik iPhone'dan Android'e geçmenin artık çok daha kolay olması. Artık iPhone'dan Android'de geçmek isteyen bir kullanıcının tek yapması gereken kurulum esnasında iki telefonu yan yana tutmak ve ekranda beliren bildirimler doğrultusunda gerekli izinleri vermek. Bu durumda Fotoğraflarınız, mesajlarınız, notlarınız, uygulamalarınız, şifreleriniz, numaralarınız ve diğer tüm bilgileriniz yeni telefonunuza geçecek.

Çok değil birkaç yıl önce Android ve iOS arasında geçiş yapmanın adeta taşınmak kadar büyük bir zahmet olduğunu göz önüne alacak olursak bunun pozitif bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Altını çizmekte fayda var ki Apple'ın bu özelliği yayınlamasının arkasındaki temel neden Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası. Bu yasa, teknoloji devlerinin kullanıcıları kendi sistemlerine hapsetmesini engelliyor. Yeni güncellemeyle operatörlerin sizi takip etmesini de engelleyebilirsiniz.

Ama şimdilik her operatörde yok bu özellik. Amerika'da sadece Boost Mobile var. İngiltere'de EE ve BT kullanabilirsiniz. Almanya'da Telekom, Tayland'da AIS ve True destekliyor. Türkiye'deki operatörler henüz listede değil. Ayrıca bu özellik sadece C1 veya C1X modemli telefonlarda çalışıyor. Yani iPhone 16e ve iPhone 17 Air gibi modeller dışında diğer modellerde kullanılabilir değil. Son olarak Avrupa Birliği'ndeki kulllanıcılar markası Apple olmayan kulaklık ve saatleri artık telefonlarına çok daha kolay bağlayacak.

iOS 26.4 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Gördüğünüz üzere iOS 26.3 güncellemesi birkaç küçük yenilik dışında büyük bir değişiklik getirmeyecek. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kullanıcılar bunun için iOS 26.4 güncellemesini bekleyecek. Bu sürümle birlikte Gemini ile güçlendirilen yeni ve çok daha yetenekli Siri iPhone kullanıcılarının beğenisiine sunulacak. iOS 26.4'ün ilk beta sürümü bu ay içerisinde yayınlanacak. Mart ya da Nisan ayında ise güncelleme herkes için erişilebilir olacak.