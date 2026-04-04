Zirve Hangisinde? Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartları Belli Oldu

Steam, her ay düzenlediği donanım ve yazılım anketinin Mart 2026 sonuçlarını paylaştı. Bu veriler aynı zamanda oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartlarını da gözler önüne seriyor. Peki, mart ayı itibariyle en popüler ekran kartları hangileri? İşte merak edilen detaylar!

En Popüler Ekran Kartları (Mart 2026)

Steam donanım ve yazılım anketinin mart ayı sonuçlarına göre oyuncuların en çok kullandığı ekran kartı RTX 3060 oldu. Yüzde 3,92’lik pazar payına sahip bu donanımın hemen ardından yüzde 3,81 oranıyla RTX 4060 dizüstü sürümü geliyor.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 3.71 pazar payıyla NVIDIA GeForce RTX 4060 yer alıyor. Bunu yüzde 2.97'lik payıyla NVIDIA GeForce RTX 3050 takip ediyor. Beşinci sıraya geldiğimizde ise yüzde 2.70 kullanım oranına sahip olan NVIDIA GeForce RTX 5070 karşımıza çıkıyor.

İşte en popüler ekran kartları;

NVIDIA GeForce RTX 3060 - %3.92 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %3.81 NVIDIA GeForce RTX 4060 - %3.71 NVIDIA GeForce RTX 3050 - %2.97 NVIDIA GeForce RTX 5070 - %2.70 NVIDIA GeForce GTX 1650 - %2.60 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - %2.36 AMD Radeon(TM) Graphics - %2.29 NVIDIA GeForce RTX 5060 - %2.28 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - %2.22 NVIDIA GeForce RTX 3070 - %2.10 AMD Radeon Graphics - %1.93 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %1.92 Intel Iris Xe Graphics - %1.86 NVIDIA GeForce RTX 4070 - %1.80

Mart ayında en çok kullanılan işletim sistemlerinde de dikkat çekici değişimler yaşandı. Windows 11, bir önceki aya göre kullanım oranını yüzde 10,57 artırarak pazar payını yüzde 66,85’e yükseltti. Listenin ikinci sırasındaki Windows 10 ise yüzde 14,89’luk sert bir düşüşle yüzde 25,36 seviyesine geriledi.

Bir döneme damga vuran Windows 7 ise hayatımızdan yavaş yavaş çıkmaya devam ediyor. Sürümün pazar payı bir önceki aya göre yüzde 0,03’lük sembolik bir artış gösterse de genel kullanım oranı yüzde 0,08 seviyelerinde kalarak varlığını neredeyse tamamen yitirdi.

İşte en popüler Windows sürümleri;

Windows 11 64 bit - %66.85 Windows 10 64 bit - %25.36 MacOS 26.3.0 64 bit - %0.55 MacOS 26.3.1 64 bit - %0.49 Arch Linux 64 bit - %0.34 Linux Mint 22.3 64 bit - %0.27 MacOS 26.2.0 64 bit - %0.23 MacOS 15.7.4 64 bit - %0.14 Ubuntu Core 24 64 bit - %0.14 MacOS 15.7.3 64 bit - %0.10 MacOS 15.6.1 64 bit - %0.10 Windows 7 64 bit - %0.08 MacOS 26.4.0 64 bit - %0.07 Linux Mint 22.2 64 bit - %0.07 MacOS 15.5.0 64 bit - %0.06

Editörün Yorumu

Oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartının RTX 3060 olması beni şaşırtmadı. Bu kart, halen en güncel oyunları sorunsuz ve akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta birkaç ay önce sattığım bilgisayarımda da bu kart vardı. İstediğim oyunu kasma veya donma yaşamadan rahatça oynayabiliyordum.