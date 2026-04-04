ŞOK, 5.400 TL Daha Ucuza Xbox Oyun Konsolu Satıyor!

Büyük zincir marketler zaman zaman popüler elektronik ürünleri piyasa fiyatının biraz altında satmasıyla biliniyor ve ŞOK da bunlardan biri. Akıllı telefonlardan tabletlere, elektrikli mutfak eşyalarından şarj aletlerine kadar birçok ürün sunan ŞOK, şimdi de Xbox Series S oyun konsolunu tüketicilerle buluşturdu. 2020’de piyasaya sürülen ve en çok satan oyun konsollarından Xbox Series S’i piyasa fiyatının altında satışa sundu. İşte fiyatı...

ŞOK'ta Satılan Xbox Series S'in Fiyatı Ne Kadar?

ŞOK’ta 4-7 Nisan 2026 tarihleri arasında satışa sunulacak Xbox Series S’in fiyatı 21 bin 999 TL olarak açıklandı. 512 GB depolama alanına sahip bu oyun konsolu, popüler e-ticaret platformlarında en az 27 bin 400 TL’ye satılıyor. Buna göre ŞOK, konsolu 5 bin 400 TL daha ucuza sunmuş oluyor.

Size en yakın ŞOK Market şubesine giderek satın alabileceğiniz konsol, ücretsiz kargo ile teslim ediliyor. Öte yandan konsolun yalnızca 10 adet stokla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu sayı ne yazık ki oldukça az. Bu yüzden fırsatı değerlendirmek isteyenlerin hızlı davranması gerekiyor.

Xbox Series S Özellikleri Neler?

İşlemci: Sekiz çekirdekli Zen 2 CPU

GPU: 1,565 GHz hızında özel RDNA 2 GPU

RAM: 10 GB GDDR6

Depolama: 512 GB SSD

Video Çıkışı: 1440p @ 60 FPS (120 FPS'e kadar destek)

Ses: L-PCM (7.1'e kadar), Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD (Atmos ile)

Bağlantı: 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1

Boyutlar: 6,5 x 15,1 x 27,5 cm

Ağırlık: 1,92 kg

Kompakt tasarımıyla dikkat çeken Xbox Series S, sekiz çekirdekli özel Zen 2 işlemcisi sayesinde hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Grafik tarafında 1.565 GHz hızında çalışan RDNA 2 GPU bulunuyor. Bu sayede modern oyunları akıcı ve görsel olarak tatmin edici şekilde oynayabiliyorsunuz. 10 GB GDDR6 bellek ve 512 GB SSD depolama alanı ise oyunların hızlı yüklenmesini ve yüksek performansla çalışmasını sağlıyor.

1440p çözünürlükte 60 FPS oyun oynamayı mümkün kılan konsol, bazı oyunlarda 120 FPS’e kadar destek veriyor. Ses özellikleriyse L-PCM ile 7.1’e kadar, Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 ve Dolby TrueHD (Atmos desteğiyle). Böylelikle hem oyun oynarken hem de film izlerken seslerin yönünü ve derinliğini hissedebiliyorsunuz.

Bağlantı seçenekleri bir adet HDMI 2.1 ve üç adet USB 3.1 Gen 1 olan konsol, 6,5 x 15,1 x 27,5 cm boyutlarında ve 1,92 kg ağırlığında.

Xbox Series S, 2026'da Alınır mı?

Xbox Series S, 2026 yılında uygun fiyatlı bir oyun konsolu arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Eğer yüksek FPS veya 4K çözünürlük sizin için öncelik değilse bu modeli tercih edebilirsiniz. Bütçenizi biraz artırarak Xbox Series X veya PlayStation 5’e de göz atabilirsiniz. Böylece oyunları 4K çözünürlükte ve yüksek performansla oynayabilirsiniz. Ancak bütçeniz sınırlıysa Xbox Series S, fiyat-performans açısından ideal bir tercih olacaktır.

Ayrıca konsolda Microsoft’un Xbox Game Pass hizmetine abone olarak aylık belirli bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlayabilirsiniz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.