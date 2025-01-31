iPhone Kullanıcıları Bu Ayarı Kapatırsa Telefonlarında 7 GB Yer Açılacak

Apple, iPhone'lara yapay zeka özellikleri kazandıran Apple Intelligence'ı iOS 18.3 güncellemesiyle billrikte dünyanın pek çok farklı ülkesindeki kullanıcıların beğensine sundu. Her ne kadar Türkiye söz bölgelerden biri olmasa da 2025 içeriisnde bu da değişecek. Bu nedenle bu içeriğe göz atmanızda fayda var. Ortaya çıkan bilgilere göre tüm güncel iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarını ilgilendiren bu ayarı kapatarak telefonunuzun depolama alanında 7 GB boş alan açabilirsiniz. İşte detaylar

Yapay Zeka iPhone'unuzda 7 GB Alan Kaplıyor Olabilir

Apple Intelligence, iOS 18.3, iPadOS 18.3 ve macOS 15.3 güncellemeleriyle uyumlu cihazlarda varsayılan olarak etkin hale geldi. Mesaj özetleri, görsel oluşturma ve gelişmiş Siri etkileşimleri gibi yenilikler sunan bu özellik doğal olarak sistem kaynakalrının da önemli bir kısmını kullanıyor.

Her ne kadar güncel iPhone, iPad ve Mac'ler bu işlem gücünü kaldıracak kadar güçlü olsa da Apple Intelligence'ın kullandığı bir diğer kritik kaynak depolama. Pek çok kullanıcı artan fiyatlar nedeniyle günümüzde 128 ve 256 GB gbi başlangıç seviyesi depolama seçeneklerini tercih eidyor.

Doğal olarak birden gelen yazılım güncellemesinin bu kısıtlı alanda 7 GB yer kaplaması bazı Apple kullanıcıları için kabul edilemez. Özellikle de yapay zeka ile görsel oluşturmak ya da gelişmiş mesaj özetleri gibi özelliklerden faydalanma konusunda pek de heyecanlanmayan kullanıcılar için.

Neyse ki ksııtlı depolama alanına sahip kullanıcılar için Apple Intelligence'i tamamen devre dışı bırakma seçeneği mevcut. Yapmanız gereken tek şey ise bu adımları izlemek!

Apple Intelligence Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

iPhone veya iPad'de: Ayarlar uygulamasını açın ve "Apple Intelligence & Siri" bölümüne gidin.

Mac'te: Sistem Ayarları'na girin ve aynı bölümü bulun.

Apple Intelligence'i kapatmak için ilgili seçeneği devre dışı bırakın. Bu işlem, yapay zeka kaynaklarının cihazdan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Hatırlatmakta yarar var ki Apple Intelligence devre dışı bırakıldığında, Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground gibi bazı özelliklere artık erişemeyeceksiniz. Ancak, Fotoğraflar uygulamasındaki "Temizle" özelliği gibi bazı araçlar hala kullanılabilir olacak.

Apple Intelligence, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 16 serisi ve M serisi iPad ve Mac'ler gibi en yeni donanımlara sahip cihazlarda destekleniyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu özellik şu an için Türkiye'de açık değil.