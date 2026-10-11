GTA 6 Yüzünden Ertelenen Squadron 42 Steam'e Geldi: 150 GB Yer İstiyor

GTA 6'yla aynı döneme düşmemek için 2027'nin ikinci çeyreğine ertelenen Squadron 42'nin Steam sayfası açıldı. Squadron 42, 2012'den beri kitle fonlamasıyla geliştirilen uzay oyunu Star Citizen'ın tek oyunculu hikâye oyunu. Steam sayfasına göre oyun en az 16 GB RAM, 8 GB VRAM'li ekran kartı ve 150 GB boş alan istiyor.

Cloud Imperium Games sayfayla birlikte yeni bir fragman da yayımladı. Oyuncular şimdilik oyunu Steam'de istek listesine ekleyebiliyor.

Squadron 42'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

Steam sayfası şimdilik yalnızca minimum gereksinimleri gösteriyor. Önerilen gereksinimler listede yok.

İşletim sistemi: Windows 11 (64 bit)

İşlemci: Dört çekirdekli Intel i7 (Sandy Bridge ve sonrası) ya da AMD Bulldozer ve sonrası

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: DirectX 11.1 uyumlu, 8 GB VRAM'li ekran kartı

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 150 GB boş alan

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

İşlemci tarafındaki şart düşük görünse de 8 GB VRAM ve Windows 11 zorunluluğu birçok eski sistemi dışarıda bırakıyor. Tek oyunculu bir oyun için internet bağlantısının listede olması da dikkat çekiyor. Steam sayfasına göre oyunu oynamak için bir Roberts Space Industries hesabı da gerekiyor.

Squadron 42'de Türkçe Var mı?

Steam sayfasına göre yok. Oyun İngilizce seslendirmeyle geliyor; Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Portekizce ve Çince arayüz ve altyazı desteği sunuyor. Steam'de fiyat ve ön sipariş seçeneği de henüz yok.

Squadron 42 Neden Bu Kadar Uzun Sürdü?

Cloud Imperium, Squadron 42'yi 2012'de kitle fonlamasına çıkan Star Citizen'ın parçası olarak duyurmuştu. Oyun ilk olarak 2015'te çıkacaktı. Stüdyonun kurucusu Chris Roberts, Ağustos 2026'da çıkışı 2027'nin ikinci çeyreğine bıraktığını açıkladı. Roberts'a göre Kasım 2026'da çıkacak GTA 6, inceleme yapanların ve yayıncıların ilgisini uzun süre üzerinde toplayacak; stüdyo da oyununun bu dönemde gözden kaçmasını istemiyor.

Oyunun kadrosunda Mark Hamill, Gary Oldman, Henry Cavill ve Gillian Anderson gibi isimler var. Steam sayfası, oyunun çıkışa yaklaştığına dair şimdiye kadarki en somut işaret.

Editörün Yorumu

Yaklaşık 14 yıldır geliştirilen bir oyunun Steam sayfasının açılması, bence ertelemelerle geçen sürecin en somut adımı. Yine de 2027'nin ikinci çeyreği hâlâ bir dönem, kesin tarih değil ve stüdyonun geçmişi iyimser olmayı zorlaştırıyor. 150 GB alan ve 8 GB VRAM şartı, oyunu sıradan bir PC'de değil oyuncu bilgisayarında oynanacak bir yapım yapıyor. Bilgisayarınız sınırdaysa önerilen gereksinimler açıklanmadan donanım yükseltmeye girişmeyin.