Konami'den Silent Hill Hayranlarını Sevindiren Açıklama

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Silent Hill serisinin yapımcısı Motoi Okamoto, Konami'nin seri için yeni oyunlar planladığını söyledi. Okamoto'ya göre 2024'ten bu yana çıkan üç Silent Hill oyunu, serinin geri dönüşü için yapılan planın yalnızca ilk adımıydı. Hangi oyunların geleceğini ise açıklamadı. Yapımcı bu sözleri Japon dergisi Famitsu'ya verdiği röportajda söyledi.

Okamoto Tam Olarak Ne Söyledi?

Okamoto röportajda Konami'nin serinin devamı için birkaç projeyi değerlendirdiğini anlattı, ancak bu projelerin geliştirme aşamasında olup olmadığını söylemedi. Üç oyunun aldığı olumlu tepki de şirketi rahatlatmış.

Yapımcı seriye dönüş için Konami yöneticilerini ikna etmenin kolay olmadığını anlattı. Bunun en büyük nedeni, Hideo Kojima'nın Silent Hills projesinin 2015'te iptal edilmesiydi. Okamoto'ya göre tek bir yeniden yapım yeterli değildi, çünkü hayranlar serinin yine rafa kalkacağını düşünebilirdi.

Son Üç Silent Hill Oyunu Hangileri?

Konami üç yıl üst üste birer Silent Hill oyunu çıkardı. Bloober Team'in geliştirdiği Silent Hill 2 yeniden yapımı Ekim 2024'te, Silent Hill f Eylül 2025'te, Silent Hill: Townfall ise 24 Eylül 2026'da çıktı. Üç oyunun Steam Türkiye fiyatı 11 Ekim 2026 itibarıyla 32,99 ile 42,49 dolar arasında. Oyunlarda Türkçe dil desteği yok.

Sıradaki Silent Hill Oyunu Ne Olacak?

Okamoto bu konuda ayrıntı vermedi. PC Gamer, Bloober Team'in serinin ilk oyununun yeniden yapımı üzerinde çalıştığını hatırlatıyor. Silent Hill f'i geliştiren NeoBards Entertainment ile Townfall'u geliştiren Screen Burn Interactive'in seriye dönüp dönmeyeceği belli değil.

Editörün Yorumu

Silent Hills'in 2015'teki iptalinden sonra serinin bittiğini düşünenler azımsanmayacak kadar çoktu; üç yılda üç oyun bu tabloyu tamamen değiştirdi. Okamoto'nun "tek yeniden yapım yetmez" yaklaşımı da bence doğru, çünkü hayranların güvenini süreklilik geri kazandırıyor. Ancak yeni oyunların ne zaman geleceği ve hangi stüdyoların çalışacağı belirsiz. Seriye yeni başlayacaksanız sırayı Silent Hill 2 yeniden yapımıyla açın; Townfall ile f'i indirim dönemlerinde değerlendirin. Silent Hill 1 yeniden yapımı da geldiğinde serinin iki klasiğini modern hâliyle oynamak mümkün olacak.