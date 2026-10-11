Ghostrunner Ekibinin Yeni Oyunu Valor Mortis Türkçe Altyazıyla Game Pass'e Geliyor
Ghostrunner'ın yapımcısından Souls-like oyun Valor Mortis 13 Ekim 2026'da çıkıyor. Türkçe altyazı ve arayüz var, Game Pass Ultimate'a da ilk gün gelecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- One More Level, Valor Mortis'i 13 Ekim 2026'da PC, PS5 ve Xbox Series X|S için çıkaracak; PS5 sürümü Türkiye saatiyle 21.00'de açılacak.
- Oyunda Türkçe altyazı ve arayüz var, seslendirme İngilizce; Xbox Game Pass Ultimate'a da ilk gün eklenecek.
- Standart sürüm 39,99, Deluxe sürüm 59,99 dolar; erken erişim yok.
Ghostrunner serisinin yapımcısı One More Level, birinci şahıs Souls-like oyunu Valor Mortis'i 13 Ekim 2026'da çıkarıyor. PlayStation Store'daki bilgiye göre PS5 sürümü Türkiye saatiyle 21.00'de açılacak. Valor Mortis'te Türkçe altyazı ve arayüz var, seslendirme ise İngilizce. Microsoft da oyunu ilk günden Game Pass Ultimate kataloğuna ekleyecek.
Valor Mortis Nasıl Bir Oyun?
Oyunda Napolyon ordusunun askeri William'ı yönetiyorsunuz. Alternatif bir 19. yüzyıl Avrupası'nda geçen oyunda William, onu yozlaştıran bir vebanın gücüyle diriliyor ve korkunç yaratıklarla savaşıyor. Oyun tamamen tek oyunculu. Stüdyo 2027'de büyük bir hikâye DLC'si de yayımlayacak.
Valor Mortis aslında Eylül 2026'da çıkacaktı. One More Level, Haziran 2026'da çıkışı kalabalık eylül takviminden uzaklaştırmak için 13 Ekim 2026'ya kaydırmıştı.
Valor Mortis Hangi Platformlarda ve Kaç Para?
Oyun PC, PS5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor. Xbox Play Anywhere desteği sayesinde Xbox'ta alanlar PC'de de oynayabilecek. PS5 ve Xbox için kutulu sürüm de satılacak.
Standart sürüm 39,99 dolar. 59,99 dolarlık Deluxe sürüm silah görünümlerini ve 2027'deki DLC'yi de içeriyor. Erken erişim yok. Steam Türkiye fiyatı 11 Ekim 2026 itibarıyla sayfada görünmüyor.
Valor Mortis'in Sistem Gereksinimleri Neler?
Steam sayfasındaki gereksinimler şöyle. Stüdyo bu listenin demo için hazırlandığını ve çıkışta değişebileceğini belirtiyor.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X ya da Intel Core i7-11700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6700 ya da Nvidia GeForce RTX 2070 Super
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB, SSD zorunlu
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700 ya da Intel Core i7-13700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 GRE ya da Nvidia GeForce RTX 4070
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB, SSD zorunlu
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Editörün Yorumu
Ghostrunner'daki hız ve akıcılığı Souls-like bir yapıyla birleştirme fikri bence yılın en ilginç denemelerinden biri. Türkçe altyazının ilk günden gelmesi de bu türde her zaman rastlanan bir durum değil. Ancak Steam'deki gereksinimler minimumda bile RTX 2070 Super seviyesinde bir ekran kartı ve Windows 11 istiyor; bu da oyunu orta seviye bilgisayarlar için zorlayıcı kılıyor. Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa satın almadan önce oyunu orada deneyin.