Ghostrunner Ekibinin Yeni Oyunu Valor Mortis Türkçe Altyazıyla Game Pass'e Geliyor

Ghostrunner serisinin yapımcısı One More Level, birinci şahıs Souls-like oyunu Valor Mortis'i 13 Ekim 2026'da çıkarıyor. PlayStation Store'daki bilgiye göre PS5 sürümü Türkiye saatiyle 21.00'de açılacak. Valor Mortis'te Türkçe altyazı ve arayüz var, seslendirme ise İngilizce. Microsoft da oyunu ilk günden Game Pass Ultimate kataloğuna ekleyecek.

Valor Mortis Nasıl Bir Oyun?

Oyunda Napolyon ordusunun askeri William'ı yönetiyorsunuz. Alternatif bir 19. yüzyıl Avrupası'nda geçen oyunda William, onu yozlaştıran bir vebanın gücüyle diriliyor ve korkunç yaratıklarla savaşıyor. Oyun tamamen tek oyunculu. Stüdyo 2027'de büyük bir hikâye DLC'si de yayımlayacak.

Valor Mortis aslında Eylül 2026'da çıkacaktı. One More Level, Haziran 2026'da çıkışı kalabalık eylül takviminden uzaklaştırmak için 13 Ekim 2026'ya kaydırmıştı.

Valor Mortis Hangi Platformlarda ve Kaç Para?

Oyun PC, PS5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor. Xbox Play Anywhere desteği sayesinde Xbox'ta alanlar PC'de de oynayabilecek. PS5 ve Xbox için kutulu sürüm de satılacak.

Standart sürüm 39,99 dolar. 59,99 dolarlık Deluxe sürüm silah görünümlerini ve 2027'deki DLC'yi de içeriyor. Erken erişim yok. Steam Türkiye fiyatı 11 Ekim 2026 itibarıyla sayfada görünmüyor.

Valor Mortis'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Steam sayfasındaki gereksinimler şöyle. Stüdyo bu listenin demo için hazırlandığını ve çıkışta değişebileceğini belirtiyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X ya da Intel Core i7-11700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6700 ya da Nvidia GeForce RTX 2070 Super

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB, SSD zorunlu

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 7 7700 ya da Intel Core i7-13700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 GRE ya da Nvidia GeForce RTX 4070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB, SSD zorunlu

Editörün Yorumu

Ghostrunner'daki hız ve akıcılığı Souls-like bir yapıyla birleştirme fikri bence yılın en ilginç denemelerinden biri. Türkçe altyazının ilk günden gelmesi de bu türde her zaman rastlanan bir durum değil. Ancak Steam'deki gereksinimler minimumda bile RTX 2070 Super seviyesinde bir ekran kartı ve Windows 11 istiyor; bu da oyunu orta seviye bilgisayarlar için zorlayıcı kılıyor. Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa satın almadan önce oyunu orada deneyin.