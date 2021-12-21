Apple iPhone SE (2022) Seri Üretime Girdi

Apple önümüzdeki sene içerisinde güçlü teknik özelliklere ve nispeten uygun fiyat etiketine sahip olan yeni nesil iPhone SE modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce yayınlanan yeni raporlara göre iPhone SE (2022) seri üretim aşamasına girdi.

Apple iPhone SE 3 Seri Üretim Aşamasında!

MyDrivers tabanlı yeni bir rapora göre Apple, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni nesil iPhone SE modeli ile karşımıza çıkacak. Lansman tarihine kalan sürenin çok da uzun olmadığına dikkat çeken rapor, yeni modelin seri üretim aşamasına girdiğini belirtti.

MyDrivers kısa bir süre önce paylaştığı başka bir raporda iPhone SE (2022) modelinin iPhone XR benzeri bir tasarım ile kutudan çıkacağını iddia etmişti. Bu temel anlamda yeni modelin daha modern bir tasarım hattına oturacağını işaret ediyor ancak iPhone SE (2022) modelinde Face ID yerine yan tuşa gömülü Touch ID bulunacağı söyleniyor: iPad Air 4 modelinde olduğu gibi.

Bu noktada Face ID ve dolayısı ile TrueDepth sensörleri bulunmadığı için, çentiğin tam olarak nasıl şekilleneceği önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor. Üzerine konuşmak için erken ancak basit bir düşünce ile dört farklı senaryoyu ele almak mümkün olacaktır:

iPhone 12 modellerine kadar kullanılan geniş çentik birebir korunacak. iPhone 13 modellerindeki daha küçük çentiğe yer verilecek Sadece kameranın yer aldığı daha da küçük bir çentiğe yer verilecek. Kamera ekran altına yerleştirilecek ve tamamen çentiksiz bir tasarıma geçilecek.

Tabii ki bu aşamada hangi senaryonun gerçeğe döneceği üzerine konuşmak pek de mümkün değil. Nitekim bazı raporlar iPhone SE 3 modelinde eski tasarımın korunacağını işaret ettiğinden, bu sızıntıya da mesafeli bir şekilde yaklaşmakta fayda var. Her halükarda yakın bir dönemde yeni modelle ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını beklemeliyiz.

iPhone SE (2022) modelinin LCD panele sahip bir ekran, A15 Bionic işlemci ve 5G bağlantısı gibi detaylarla görece uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Peki sizce yeni model nasıl olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.