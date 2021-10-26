Apple iPhone SE Plus Sızdırıldı

Son dönemlerde iPhone SE serisi üzerine inşa edilen sızıntılar pek çok açıdan birbirleri ile çelişen bir yapıya sahipti. Şimdi yeni bir rapor, iPhone SE (Nesil 3) ile birlikte geliştirilmekte olan iPhone SE Plus modeline ışık tutuyor.

iPhone SE Plus Nasıl Olacak?

Kısa bir süre önce yeni iPhone SE modelinin iPhone XR tasarımı ile kutudan çıkabileceğine yönelik yeni bir raporu sizlerle paylaşmıştık ancak bu iddia, daha önceki raporlarla açık bir şekilde çelişiyordu. Neyse ki artık bu konuda daha net bir açıklamaya sahibiz.

Söz konusu sızıntıya göre Apple, 2022 yılının ilk yarısında iPhone SE Plus ile kullanıcıların karşısına çıkacak ve yeni model, mevcut iPhone SE modelinin tasarım hatları ile kutudan çıkacak. Tabii ki burada A15 Bionic ve 5G desteği gibi çeşitli yenilikler bekleniyor.

Kötü haber şu ki, iPhone XR ile benzer bir tasarıma sahip olacağı söylenen iPhone SE (Nesil 3) modelinin 2023 ya da 2024 yılına ertelendiği söyleniyor. Üçüncü nesil modelin yenilenmiş tasarıma karşın Face ID yerine güç tuşuna gömülü Touch ID ile gelmesi bekleniyor.

Yine de unutmayın, iPhone SE etrafındaki sızıntılar şu anda biraz karmaşık şekilde gelişiyor ve bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için en azından birkaç ay daha beklememiz gerekecek. Bu süreçte güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın.

Peki siz iPhone SE modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelde kesinlikle olması gereken özellikler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.