Apple Katlanabilir iPhone'ları Geliştirmeye Başlamış Olabilir

Uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone'lar sadece söylentiden ibaret kalsalar da yeni gelişmeler bu telefonların gerçek olmaya yakın olduklarını gösteriyor.

İddialar, Apple'ın yeni tip OLED ekran üretimi hakkında bir rapor yayınlayan Asya haber sitesi The Elec'ten geliyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni ekran, ekranın görülmesini kolaylaştırmak adına tasarlanmış bir katmana değiniyor ve The Elec'e göre ekranı daha ince hâle getiren bu katman, katlanabilir telefonları ideal hâle getirmek üzere tasarlanıyor.

Katlanabilir telefon ekranları yapmak için kullanılan bu teknikler pek de yeni sayılmaz. Daha önce Samsung, Galaxy Z Fold 3 için böyle bir ekran kullandı ve Samsung Display (Samsung'un Galaxy akıllı telefonları üreten ekip) şimdi Apple'ınkini üretiyor. Yine de bu katlanabilir iPhone'ların piyasaya sürüleceği anlamına mı geliyor? Hayır elbette ancak bu yönde gelişmeler olması, gelecekte illa ki görebileceğimiz anlamına da geliyor olabilir.

Apple Yalnızca Prototip Telefonlar Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Katlanabilir telefon üretirken, yalnızca telefonun bükülme yapısına da uyan menteşe, gövde ve bileşenler dâhil olmak üzere benzer diğer parçaların tasarlanması gerekmiyor, keza aynı zamanda bu ekranların bitmiş veya geliştirilmekte olan bir ürün için olduğunu da bilmiyoruz. Bunun nedeni, bir telefonun oluşturulmasındaki en önemli adımın, hangisinin en iyi olduğunu görmek için birçok prototipin oluşturulduğu ve test edildiği araştırma ve tasarım aşaması olması.

Bu nedenle yeni ekranların Apple'ın laboratuvarlarında kalacak ve asla satışa çıkmayacak test telefonları için yaratılmış olması muhtemel. Yani gelecekte katlanabilir iPhone görüp göremeyeceğimiz tamamen Apple'ın çalışmalarının ne şekilde yürüdüğüyle ilgili. Ancak yine de Apple'ın iPhone için bu ekranları üretiyor olması, odaklandığı belirli birkaç prototipi olduğu anlamına geliyor.

Tüm iddialar doğrulanır ve Apple'ın katlanabilir iPhone'lar üzerinde çalıştığı resmileşirse bile şu anki planlarda en erken 2025 yılında görmeyi bekliyoruz.