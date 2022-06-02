Apple, Google'a Rakip Olarak Kendi Arama Motorunu Geliştiriyor

Apple ile ilgili önemli detayları önceden sızdırmasıyla bilinen Robert Scoble, Apple'ın Google'ınkine benzer yeni bir kullanıcı merkezli web arama motorunu piyasaya süreceğine inanıyor ancak bunu gerçekleştirmesinin en erken 2023 yılının Ocak ayını bulabileceğini düşünüyor.

Apple'ın Google rakibi bir teknoloji yarattığına dair söylentiler yeni değil ancak yaygın da değil. Robert Scoble bugün, Apple'ın WWDC etkinliğinde göstermeyi planladığını düşündüğü şeyleri takipçileriyle paylaştı ve bunlardan en dikkat çekici olan Apple'ın Google'a rakip olarak kullanıcı merkezli bir arama motoru geliştirdiği yönünde. Scoble, bu arama motoru ile ilgili daha fazla ayrıntı sunmuyor ancak TechRadar'ın kendisiyle iletişime geçmesi sonrası bu iddialarını Apple ile bağlantılı kaynaklarla görüşmesi sonrası ortaya attığını söylüyor.

Apple Benzer Bir Hamleyi Geçmişte de Yaptı

Apple'ın bir Google hizmetine rakip olması noktasında bazı emsaller var. Apple zamanında Google Haritalar'a karşılık kendi Apple Haritaları ile önemli bir başarı elde etmişti. Keza hâlihazırda Apple'ın zaten Siri ve Spotlight'a güç sağlayan bir arama motoru var. Bu nedenle, Apple'ın bunu Google tarzı bir genel arama hizmetine genişletmesi çok büyük bir zorluk gibi görünmüyor.

Apple, bu genel arama motorunu gerçekten kullanıcılar için hizmete sunarsa büyük olasılıkla çok para kaybedecek. Google'ın, iOS'ta varsayılan arama motoru olarak kalması için 2021 yılında Apple'a 15 milyar dolar ödediği bildirilmişti. Bu rakam Apple'ın 2020'deki yıllık kârının %15 ila %20'sine eşdeğer.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddialar gerçeğe dönüşebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.