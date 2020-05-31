Apple, MacBook Pro'nun RAM Artırma Bedelini 2 Katına Çıkardı

Apple, 13 inç MacBook'ların RAM yükseltme bedelini iki katına çıkardı! Artık daha fazla RAM isteyenler daha fazla para ödeyecekler.

Ünlü teknoloji şirketi Apple, sattığı her üründe yüksek fiyat çekmesi ile biliniyor. Keza son telefon modelleri ülkemizde 10 bin TL'yi aşmışken, MacBook'ların yanından geçmek mümkün değil. Kalitesi ile dikkat çeken Apple, fiyatı ile insanları başka markalara yöneltiyor.

RAM artırma işleminin fiyatı ikiye katlandı!

Apple, şu anda satışta bulunan 13 inçlik MacBook Pro'ya 8GB ve 16GB RAM seçenekleri ekledi. İnsanlar alacağı cihaza bir miktar fark ödeyerek RAM kapasitesini yükseltebiliyordu. Bu yükseltmenin bedeli 100 dolar iken, Apple bir anda bu rakamı 200 dolar'a çıkardı. Tabi ülkemizde vergi ile beraber 800 TL olan bu değer 1600 TL'ye çıkmış oldu. Almanya'da ise 125 euro olan bu işlem, 250 euro olarak güncellendi.

Bu fiyat artışının nedeni bilinmiyor. Apple konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Koronavirüs sürecinde artan talep nedeniyle böyle bir fiyat artışına gidilmiş olabilir. Ancak sadece RAM için artışı için 100 dolar fark ödemek ne kadar mantıklı tarışılır. Apple diğer Mac modellerinin RAM fiyatlarında bir değişiklik yapmadı. Bakalım ilerleyen dönemde o fiyatlara bir güncelleme gelecek mi?