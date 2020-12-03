Apple Music Replay 2020 Çıktı: Apple Music 2020 Özeti Nasıl Bakılır?

Spotify Wrapped sonrasında Apple Music Replay 2020 de açıklandı. Apple Music kullanıcıları tarafından yıl boyunca en çok hangi şarkıların dinlendiğini gösteren Apple Music Replay 2020 nasıl bakılır? Ayrıntılar haberimizde.

Apple Music Replay 2020 Nasıl Bakılır?

Apple Music Replay 2020'ye ulaşmak için replay.music.apple.com adresine gitmeniz yeterli. Burada, yıl boyunca Apple Music üzerinden dinledikleriniz ilgili tüm ayrıntılar sizlere sunulacak.

Apple Music Replay, kullanıcılara yılın en iyi 100 şarkısı, en iyi sanatçıları ve en iyi albümlerinizden oluşan bir çalma listesinin yanı sıra yıl boyunca toplam dinleme sürelerini de sunuyor. Ayrıca Replay 2020 çalma listenizi Apple Music kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.

Apple Music Replay'i sosyal medyada paylaşmak Spotify Wrapped kadar kolay değil. Bir çalma listesini doğrudan Apple Music uygulamasından Instagram'da veya Snapchat'te paylaşmak için sağ üst köşedeki üç noktaya tıklamanız gerekiyor.

Apple Müzik Ödülleri Kazananları Açıklandı

Apple, 2020'nin en iyi ve en cesur müzisyenlerini ve küresel kültür üzerindeki muazzam etkilerini takdir eden ikinci yıllık Apple Müzik Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Apple Müzik Ödülleri, beş farklı kategoride müzikteki başarıları onurlandırıyor ve kazananlar, hem Apple Music'in editoryal bakış açısını hem de dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların en çok neyi sevdiğini yansıtan bir süreçle seçiliyor.

Yılın sanatçısı Lil Baby seçildi. 2020'de Lil Baby, milyarlarca küresel akış ve Apple Music listelerinde en üst sıradaki "My Turn" şarkısıyla hip-hop'un en büyük isimlerinden biri oldu. Yılın çığır açan sanatçısı Megan Thee Stallion seçildi. Yılın söz yazarı Taylor Swift seçildi. Son olarak yılın en iyi şarkısı: Roddy Ricch'ten "The Box" seçildi.