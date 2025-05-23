Türkiye'de Apple Music Abonelik Ücretine Zam Geldi!

Apple Music Türkiye abonelik fiyatı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler dijital müzik platformunun abonelik planlarının ücretleri arttı. Peki, Apple Music'in Bireysel, Aile ve Öğrenci abonelik ücreti ne kadar oldu?

Apple Music Abonelik Fiyatına Zam Geldi

Milyonlarca şarkının yer aldığı Apple Music isimli dijital müzik hizmetine zam geldi. Bununla birlikte Öğrenci, Bireysel ve Aile abonelik planlarının ücreti arttı. Öğrenci abonelik ücreti aylık 32,99 TL, Bireysel abonelik ücreti aylık 59,99 TL, Aile abonelik ücreti ise aylık 99,99 TL'ye yükseldi.

Zam gelmeden önce dijital müzik hizmetinin Öğrenci abonelik ücreti aylık 19,99 TL, Bireysel abonelik ücreti aylık 39,99 TL, Aile abonelik ücreti iseaylık 59,99 TL şeklindeydi. Yeni zam ile birlikte Apple Music'in abonelik ücretleri, Spotify'ın abonelik ücretleri ile aynı oldu.

Apple Music'in en önemli rakiplerinden biri olan Spotify'da şu an Bireysel abonelik aylık 59,99 TL, Öğrenci abonelik ücreti aylık 32,99 TL, Duo abonelik ücreti aylık 79,99 TL, Aile abonelik ücreti ise aylık 99,99 TL.