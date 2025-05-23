Rekabet Kızışıyor! En Çok Kablosuz Kulaklık Satan Markalar Açıklandı

Kablosuz kulaklıklar, son yılların en popüler teknolojik aksesuarları arasında zirvede yer alıyor. Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin sınırlarını ortadan kaldıran bu cihazlar, günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelmiş durumda. Peki 2025'in ilk üç ayında en çok satan kablosuz kulaklık üreticileri hangileri oldu? İşte sıralama!

En Çok Satan Kablosuz Kulaklık Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi Canalys tarafından paylaşılan verilere göre 2025'in birinci çeyreğinde toplam 78.3 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında arttı.

2025’in ilk çeyreğinde kablosuz kulaklık pazarının tartışmasız lideri yine Apple oldu. 18.2 milyonluk sevkiyat gerçekleştiren teknoloji devi, yüzde 23.3’lük pazar payına ulaşarak rakiplerine açık ara fark attı. Üstelik ABD'li firma, geçen yıla kıyasla yüzde 12 oranında büyüme kaydederek sektördeki gücünü bir kez daha gösterdi.

Listenin ikinci sırasında 9 milyon adetlik satışla Xiaomi yer alırken, yüzde 11.5’lik pazar payı ile dikkat çekti. Samsung ise 5.6 milyonluk satış ve yüzde 7.1 pazar payıyla üçüncülüğe adını yazdırdı.

Huawei'ninse 4.7 milyon sevkiyat ve yüzde 6 pazar payıyla dördüncü olduğunu görüyoruz.

En çok satan kablosuz kulaklık markaları şu şekilde sıralandı;

Marka 2025 Q1 Sevkiyat (milyon) 2025 Q1 Pazar Payı Yıllık Değişim Apple 18.2 23.3% 12% Xiaomi 9.0 11.5% 63% Samsung 5.6 7.1% 8% Huawei 4.7 6.0% 40% boAt 3.9 4.9% 31% Diğerleri 36.9 47.2% 11% Toplam 78.3 100.0% 18%

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