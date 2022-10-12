Apple Music, PlayStation 5'in Ardından Artık Xbox Konsollarına da Geldi

Konsollar büyük çoğunlukla oyun oynamak için tercih ediliyor olsalar da yer yer DVD oynatıcı, yer yer bir şeyler izlemek veya müzik dinlemek için de kullanılıyor. Geçtiğimiz dönemde oyuncuların bağlantıda kalabilmeleri için Discord'un kullanıma sunulduğu Xbox konsollarında bugünden itibaren Apple Music de kullanılabilecek.

Apple Music artık Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One için Microsoft Store'da mevcut ve abonelere oyun oynarken erişebilecekleri büyük albüm kapağı, tam ekran zaman senkronizasyonlu şarkı sözleri ve eksiksiz müzik akışı hizmetine erişim sağlıyor.

Artık Oyun Oynarken Müzik Dinlemek Daha Kolay

Uygulama; Şimdi Dinle, Göz At, Videolar, Radyo, Kitaplık ve Şimdi Yürütülüyor için bir üst gezinme çubuğuyla Apple TV için tvOS'ta bulunana benzer bir tasarım sunuyor. Apple Music geçen yıl PlayStation 5'te kullanıma sunulmuştu ve artık Xbox konsollarında da kullanılabilecek. Ayrıca belirli Samsung ve LG akıllı TV'lerde, Roku, Android, Amazon Echo, Sonos, Google Nest ve Windows'ta iTunes aracılığıyla kullanılabilir.

Apple Music kısa süre önce mevcut 100 milyon şarkı barajını aştı ancak Apple, hizmetin birkaç yıldır kaç abonesi olduğunu açıklamadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konsollardan müzik dinlemeyi tercih ediyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.