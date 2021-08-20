Apple Baskılara Dayanamadı: Ofise Dönüş Tarihi Tekrar Ertelendi

Eylül ayında çalışanların ofise dönmesi talebinde bulunan Apple, o zamandan bu yana aldığı sert tepkiler ile sürekli gündeme geldi. Şirket, süreç boyunca izlediği zıtlaşma politikası nedeni ile onlarca kritik çalışanı kaybederken, nihayetinde geri adım atma kararı aldı. Alınan yeni kararla birlikte Apple, ofise dönüş tarihini tekrar ertelemiş oldu.

Apple Ofise Dönüş Tarihini 2022'nin Başına Erteledi!

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu anda açık olan ofisleri ve perakende mağazaları kapatmak gibi bir düşüncenin bulunmadığı ancak personelin ofise dönüş tarihinin Eylül 2021'den en az Ocak 2022'ye kadar ertelendiği belirtildi. İsteğe bağlı olarak çalışanlar, şu anda açık olan ofislerde çalışmaya devam edebilecekler.

Konu hakkında açıklamayı yapan Çalışan ve Perakendeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien, "Pandemiyi atlatamadığımız için üzgün olduğunuzu biliyoruz. Dünya genelinde birçok iş arkadaşımız trajedi yaşadı, acı çekti ve üzüntü yaşadı. Bu zorlu zamanlarda birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamanın devamında çalışanların aşı olmasına yönelik tavsiyede bulunuldu. Diğer büyük teknoloji devlerinin aksine Apple, çalışanlara aşı zorunluluğu getirmeyen nadir şirketlerden birisi. Buna karşın ilerleyen dönemlerde, ofislere dönülmesi ile birlikte, bu tutumun değişmesi bekleniyor.

Neler Olmuştu?

Apple, normal planlar dahilinde çalışanların Eylül 2021'den itibaren hibrit olarak haftada üç gün ofisten çalışmasını istiyordu. Bu süreçte pek çok çalışan ya daha esnek bir model ya da tamamen uzaktan çalışma modelinin benimsenmesini istemişti. Şirket, bu konuda herhangi bir taviz vermeyince çalışanların tepkisini toplamış, hatta bazı önemli çalışanları sırf bu sebepten kaybetmişti.

Şimdi, ofise dönme tarihi en erken Ocak 2022 olacak şekilde ertelendi ancak ofise dönüşle birlikte hibrit modelin nasıl işleyeceğine yönelik herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Peki siz alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.