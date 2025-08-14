Apple Her Eve Girecek: Bu Cihaz Sizi Her Yerden İzleyecek

Apple'ın henüz resmi olarak doğrulamadığı, ancak perdenin arkasında geliştirmeyi sürdürdüğü robotik cihazını 2027 yılında piyasaya sürmek istiyor. Bu cihaz, yapay zekânın nimetlerinden faydalanıyor ve kullanıcının konumuna göre hareket ediyor. Bir nevi kullanıcı nereye giderse orada olmaya programlanmış dijital bir asistan denilebilir. İçindeki döner mekanizması ve sensörleri sayesinde kullanıcıyı izliyor ve hareket ettikçe takip ediyor.

Apple'ın Robotu Kullanıcıyla Diyalog Kurabiliyor

Apple'ın ilk versiyonunu 2026'da piyasaya süreceği düşünülen dijital asistan, şirketin girmekte geç kaldığı yapay zekâ sektörüne atılması için önemli bir adım olacak. Çünkü bu tarz bir cihazın her eve girmesi bekleniyor. Apple robotu, kullanıcıyla doğal diyalog kurabilen, alışkanlıkları analiz ederek önerilerde bulunabilen, evdeki diğer akıllı cihazlarla entegre çalışabilen bir sisteme sahip. Dahası, klasik asistan işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Örneğin müzik dinlemek, kullanıcının basit işlerini halletmek için de kullanılabiliyor.

Robotik Kola Sahip Gelişmiş Ekran Daha Erken Gelebilir

Siri'nin hayattaki karşılığı olarak nitelendirilebilecek Apple robotu, adının aksine aslında bir ekran. Gelişmiş versiyonunda robotik bir kol detayı bulunurken, önümüzdeki sene piyasaya sürülebileceği söylenen versiyonunda sadece ekran bulunacak. Bu cihazın; görüntülü konuşmalar, müzik kontrolü, not alma ve web erişimi gibi temel işlevleri gerçekleştirmesi bekleniyor.