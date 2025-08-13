Apple, Elon Musk'ın Saldırısına Yanıt Verdi: Gerçekle İlgisi Yok

Teknoloji dünyasının tartışmalı ismi Elon Musk, yapay zekâ şirketinin xAI'ın yeterince takdir edilmediğini görünce olay çıkardı. Ünlü milyarder X platformunda attığı bir tweet ile açık açık Apple'ı eleştirdi. Eleştirilerin merkezinde; Apple'ın uygulama mağazasında sürekli olarak ChatGPT'nin birinci olması yatıyordu. Musk, Apple'ın uygulama listelerini kasıtlı olarak manipüle ettiğini, tavsiye edilen uygulamalar arasına sadece ChatGPT'yi koyduğunu iddia etmişti. Ona göre Apple ve OpenAI ortaklığı kötüye kullanılıyordu. Apple, bu iddialara karşı resmi olarak yanıt verdi.

Apple: "App Store Kimsenin Tarafını Tutmaz"

Bloomberg'e konuşan Apple, iddiaların asılsız olduğunu doğruladı. Şirket yetkililerinin verdiği demeçte, App Store'un tarafsız bir platform olduğu, Apple Intelligence ve ChatGPT entegrasyonunun App Store önerilerinde herhangi bir etkisi olmadığı vurgulandı.

Platformun algoritmaya bağlı olarak öneriler sunduğu, bu durumda ChatGPT veya başka herhangi bir uygulamanın kasıtlı olarak öne çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca, Apple'ın Siri'ye ChatGPT'yi entegre etme kararının, OpenAI'ın App Store'daki başarısının arkasındaki asıl sebep olduğunu öne sürüldü.

Elon Musk'ın X Paylaşımına Düzeltme Yapıldı

X'te yer alan "Topluluk Notları" özelliği, Elon Musk'ın bu iddialarını yalanlayan birtakım verilerle dolduruldu. Elon Musk'ın iddiasına göre OpenAI'ın geliştirdiği yapay zekâ botu ChatGPT her daim birinci sırada yer alıyordu. Topluluk notlarındaki düzenlemelerde; Ocak 2025 tarihinde, dünya genelinde bir numaralı AI aracının DeepSeek olduğu, bundan yaklaşık bir ay önce ise Perplexity'nin Hindistan konumlu App Store'da ilk sıraya yükseldiğine vurgu yapıldı. İki gelişme de OpenAI ve Apple ortaklığından çok sonraydı. Bu ortaklık, 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmişti. Yani Elon Musk'ın iddiaları kesin verilere dayanmıyor.