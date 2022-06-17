Apple Pazar Payında Samsung'a Karşı Üstün Olmaya Devam Ediyor

Apple, iki akıllı telefon markası arasında geçiş yapan müşterilerle ilgili yapılan bir gözlemde Samsung'a karşı hâlâ üstünlüğünü sürdürüyor. ABD taşıyıcı kanallarından alınan yeni veriler, temsilcilerin %73'ünün Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın en çok geçiş yapılan marka olduğunu, müşterilerin yalnızca %16'sının ise Güney Koreli marka Samsung'a geçtiğini ortaya koyuyor.

Temsilcilerin %43'ü yazılım bazında Android'den iOS'a geçeceklerini söylerken, %51'i iki işletim sistemi arasındaki genel geçiş oranının neredeyse eşit olduğunu düşünüyor. Yalnızca %5'lik kısım iOS yerine Android'i seçiyor. Bu, Apple'ın akıllı telefon markaları arasında asla kaybetmeyeceği bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Apple Operatörler Genelinde de En Yüksek Pazar Payına Sahip

iPhone, sırasıyla AT&T için %66, Verizon'da %60 ve T-Mobile'da %57 pazar payı kaydetti. Bunun önceki yıllara göre daha iyi olduğu söyleniyor.

Geçen yıl Ekim ayında piyasaya çıkan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro serisi, Apple'ın akıllı telefonlarının geçmiş nesillerinden hâlâ daha iyi satıyor. Ne yazık ki şu anda mevcut son iPhone serisinin satış rakamları bilinmiyor ancak yıl sonuna doğru iPhone 14 lansmanı gerçekleştirilmeden bu rakamları Apple'dan duymayı bekliyoruz.

Tüm operatör kanallarında iPhone 13, Mayıs ayında %25 pay ile en üst model olurken, onu %16 ile iPhone 13 Pro Max ve %13 ile iPhone 13 Pro izledi. iPhone 13 mini %2'lik bir pay alırken, diğer iPhone'lar %4'ü oluşturdu. Taşıyıcı temsilcileri, iPhone SE 3 satışlarının zayıf durumda olduğunu da belirtti.

Apple'ın yeni nesil amiral gemisi iPhone 14 serisini bu yıl Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.